Reprodução/Instagram Bianca Andrade é internada e explica estado de saúde

Bianca Andrade fez uma live no Instagram nesta terça-feira (7) para contar aos seguidores que está internada.

A influenciadora foi para o hospital no domingo por conta de uma crise de amigdalite, que acabou afetando os rins e, por isso, precisou tomar remédios na veia.





No vídeo, a mãe de Cris explicou que esta não foi a primeira vez que teve esse problema de saúde e já sabe dias antes que a crise vai acontecer.

Ela garantiu que está bem e trabalhando do hospital. Segundo Boca Rosa, ela terá alta nesta quarta-feira (8).

Confira a live de Bianca Andrade:





