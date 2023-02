Reprodução/Globo - 07.02.2023 Tadeu Schmidt recriou meme de Bruna Griphao no 'BBB 23'





Além de comandar o último jogo da discórdia no "BBB 23", Tadeu Schmidt também repercutiu nas redes sociais ao reproduzir um meme no programa ao vivo desta segunda-feira (6). O apresentador recriou a situação viral de Bruna Griphao na primeira prova da edição.

"Cê tá rindo, né? Cê tá rindo?", afirmou Tadeu, reproduzindo as falas virais e até o sotaque da sister na dinâmica. Confira:









A ação de Schmidt divertiu o público nas redes sociais. "Eu amo o Tadeu", afirmou uma pessoa. "Amo o Tadeu reproduzindo os memes", avaliou outra. "Memezeiro", comentou mais uma. "Adoro as interações", pontuou um usuário.

O apresentador não foi o único a recriar o meme de Griphao na atração. No "CAT BBB", Dani Calabresa também já reproduziu a reação da sister.





