Reprodução / Globoplay 03.02.2023 Fred comove sisters ao mostrar camisa feita pelo filho Cris

Alerta de fofura no “BBB 23”! Fred Desimpedidos apresentou aos participantes do reality show uma peça de roupa muito especial que trouxe para o confinamento. Nesta sexta-feira (03), o jornalista mostrou uma camisa com as mãozinhas de seu filho de 1 ano, Cris.

O filho do brother com a influenciadora Bianca Andrade, que também já participou do Big Brother Brasil, estampou as mãos com tinta colorida em uma camiseta regata. “Ai, é do Cris? Que amor!”, deleitou-se Aline Wirley.





Larissa se espantou com o tamanho das mãos do Gudugo (apelido carinhoso do bebê). Fred explicou que o filho “é grande mesmo”.

Ontem, o jornalista conversava com Cara de Sapato sobre ser pai. “É ouvir a palavra "pai" que parece que seu corpo ganha energia pra fazer tudo”, afirmou Fred.

Fred: É ouvir a palavra "pai" que parece que seu corpo ganha energia pra fazer tudo 🥹😍



Será que é babão o papai?



(repara na posição dele falando do baby Cris 😅) #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/jBIdixtoT7 — FRED 🐏 (@fred_b12) February 2, 2023

fred levou uma camiseta com as mãozinhas do cris pintadas nela 🥹❤️ #bbb23 pic.twitter.com/E7XiSjBIeW — defensora do fred (@byorderpeaky) February 3, 2023

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.