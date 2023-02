Reprodução/ Globoplay Amanda

No Raio-X do "BBB 23" desta sexta-feira (3), Amanda chamou a atenção dos telespectadores após se aliviar no confessionário. A sister até tentou disfarçar mas foi possível ouvir os gases que ela soltou.

A médica comentou sobre a conversa que teve com Fred Nicácio e comentou sobre a estratégia de jogo:"Estou tentando interpretar se tudo o que o Fred Nicácio falou ontem comigo e o Sapato foi sincero ou não, tenho algumas dúvidas referentes a isso. Mas uma coisa que eu falei ontem até com o pessoal é que, quando eu me inscrevi para o programa, foi para ser uma pessoa real. É um jogo da vida real, então estou tentando ser eu mesma aqui dentro."

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Logo depois, ela soltou alguns gases e, constrangida, tentou disfarçar.

A Amanda também peidou no confessionário, a cara dela 🆘



🎥 Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/a27hV7aoFG — Dantas (@Dantinhas) February 3, 2023