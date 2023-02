Reprodução / Globoplay 03.02.2023 Key e Gustavo no quarto do líder

Enquanto balançava o edredom com Gustavo Benedetti na madrugada desta sexta-feira (03), Key Alves levou uma punição que virou piada entre os brothers e sisters do “BBB 23”. A atleta do vôlei perdeu 50 estalecas por falar sem o microfone.

Contudo, a punição foi avisada de imediato para toda a casa. Com o barulho, os participantes acordaram e, ao se perceberem o que estava acontecendo, caíram na risada.





No quarto fundo do mar, Gabriel Santana brincou com o fato de a punição acontecer em um momento íntimo do casal. “Perder 50 estalecas nesse momento deve ser muito chato”, disse.

Key e Gustavo esquentaram o clima no quarto do líder. Antes de o brother ganhar a prova, ambos tinham dito que iriam fazer sexo com a privacidade do quarto. Porém, depois da pegação, a atleta afirmou que eles ficaram apenas nos beijos.

Nessa madrugada

A galera do fundo do Mar caiu na risada ao ver que Key perdeu estalecas no Quarto do Líder.

Ela cochichava com Gustavo sem o microfone. #BBB23 pic.twitter.com/WG33RzpOXs — BBB da Depressão👀 (@SanddroSilveer) February 3, 2023

