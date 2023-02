Reprodução 'BBB 23': Bruna e Larissa se desentendem: 'Tá faltando respeito'

Bruna Griphao e Larissa se desentenderam mais uma vez após o after da festa de ontem no BBB 23. As duas estavam no Quarto Deserto e começaram a discutir a respeito da confusão generalizada no Quarto Fundo do Mar.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Na madrugada deste sábado (4), os participantes fizeram um alvoroço na casa, gritando, jogando roupas pelos quartos e até pisando nos colegas que dormiam no chão. A bagunça gerou a revolta dos brothers, que reclamaram do ocorrido no Raio-X pela manhã. Durante a tarde de hoje, Cara de Sapato ainda reuniu os colegas e disse estar "muito chateado" pela falta de respeito com quem estava dormindo.

No Quarto Deserto, Bruna e Larissa comentavam o assunto. "Desde a primeira festa, eu invadi os quartos e taquei bolo nas pessoas", disse a atriz. "Amiga, não queira ter razão onde você não tem razão. Se a Aline se sentiu desrespeitada...", rebateu a amiga, antes de ser interrompida pela loira.

Bruna Griphao: "É por isso que a gente briga. Está todo mundo dando ponto e você querendo apontar dedo".

Larissa: "Eu toda vida te desculpo. Tu me tocou a boca ontem, e se fosse outra nem te desculpava mais... por uma coisa que eu não tinha nada a ver. Eu tava falando pela situação aqui. Não era nem por mim. Eu tô cansada de toda vida tu falar as coisas que tu quer e aí pede desculpas".

Bruna: "Só eu que peço desculpas, você nunca pede. Essa é a diferença".

Larissa: "Óbvio, eu fiz alguma coisa? Tu me tacou a boca do nada".

Bruna: "Mas você tava tacando a boca na gente também".

Larissa: "Eu? Tacando a boca? Tu nem lembra, você acabou de falar".

Bruna: "Tacou a boca sim".

Larissa: "Eu não taquei a boca. Agora tá faltando respeito. Não dá para falar contigo, tu não para de falar um minuto."

Bruna: "Nem você, Lari. Nem você, sinceramente".

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.