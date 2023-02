Reprodução/Globo - 04.02.2023 Bruno Nogueira bagunçou quarto após festa no 'BBB 23'





Os ânimos se exaltaram após a festa da madrugada deste sábado (4) no "BBB 23". Bruno Nogueira e outros participantes geraram um alvoroço na casa, gritando, jogando roupas pelos quartos e até pisando nos colegas que dormiam no chão. A bagunça gerou a revolta dos participantes, que reclamaram do ocorrido no Raio-X pela manhã.



Tina Calamba afirmou que está "quase surtando", já que esta não é a primeira vez que os brothers causam tumulto depois das festas. Não tô gostando dessa palhaçada de ficar me acordando. Tudo tem um limite [...] Fiquei extremamente chateada [...] "Ninguém me acorda de novo, se não eu quebro essa casa", afirmou a modelo no relato matinal.

Hoje o raio-x está diferente! Todos estão numa casa de convivência porém tem limites a serem respeitados!! #TeamTina #BBB23



Reprodução Globoplay pic.twitter.com/u5ivDoW853 — Tina Calamba 💎 (@tinacalamba) February 4, 2023









Aline Wirley, que foi pisada por Gabriel Santana durante a agitação pós-festa, também aproveitou para reprovar os comportamentos. "Não quero parecer a tia chata, mas as pessoas se passam, invadem o espaço das outras. Não acho absolutamente nada engraçado algumas atitudes que estão sendo feitas quando as pessoas bebem. Não vejo brincadeira nisso. Acho irresponsável", opinou a cantora.

aline falando sobre a baderna que teve no quarto. #bbb23 pic.twitter.com/pBVGvC5UFY — Adrielle 🌸 (@adrielletuitta) February 4, 2023





Cara de Sapato concordou com as reclamações na própria mensagem do Raio-X, em que prometeu conversar com os colegas posteriormente sobre o ocorrido. "Tentei descansar, eu estava muito cansado. Rolou um 'estressezinho 'com a galera no quarto. Achei que eles passaram um pouco do ponto", avaliou o lutador, que foi atingido por roupas dos participantes.

Confira abaixo alguns momentos da bagunça no pós-festa:

Passa dos limites em gudo que faz, foi fazer a zona no quarto dos outros, assediou o mosca, ficou gritando igual um idiota, fez o mosca pisar na Aline. E se faz de sonso.

Meu ranço N°1 #BBB #gaga #Bbb23 pic.twitter.com/BmQAC8595e — Dani 🔑🐎🔗 (@LumaziniNobre) February 4, 2023

Aline ficou brava (com razão) mas o Mosca não teve culpa. Além de estar tentando se esquivar do Bruno gaga, pisou/caiu nela sem querer #BBB23 pic.twitter.com/GNCsSmQ8wX — ALEE | BBB 🪰💅🏿 (@_aleevicent) February 4, 2023





Durante o período da tarde, Sapato reuniu os colegas do quarto deserto e reforçou que ficou "muito chateado" com a postura dos participantes que desrespeitaram quem estava dormindo. O brother afirmou que está lidando com ansiedade no reality show e buscava dormir para se acalmar, mas achou muita "falta de respeito" a bagunça. Bruna Griphao pontou que "faltou sensibilidade" do grupo na ocasião.

