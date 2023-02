Reprodução/Globo - 04.02.2023 Amanda levou tombo no 'BBB 23'





Amanda Meirelles foi do choro ao tombo na última festa no "BBB 23", na madrugada deste sábado (4). Após se emocionar ao desabafar sobre as inseguranças no jogo, a médica foi à pista de dança e acabou levando um tombo. Ao longo da manhã, a sister expressou que sentia dores pela queda.

Amanda do céu, não nos mata do coração desse jeito! O TOMBO 2.0 #BBB23 #TeamAmanda pic.twitter.com/vBrHCQmYiU — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) February 4, 2023





Antes de dormir, a integrante do Pipoca já havia reclamado das dores, entre risadas com os colegas. "Levei uma tropeçada no meio da pista e meu c* está doendo. É sério, meu cóccix foi fraturado", pontuou. Já quando acordou, antes de realizar o Raio-X, a médica descobriu que não tropeçou, mas se jogou no chão enquanto estava bêbada.





"Você jogou a latinha para cima, foi dominar no peito, pulou e se jogou no chão", afirmou Ricardo Camargo, enquanto Amanda relatava que caiu por "não ter habilidade". Enquanto esperava a realização da Prova do Anjo no período da tarde, a sister reforçava a dor no cóccix e o receio da prova exigir habilidades físicas.

"Estou com vergonha da minha situação", declarou a médica. Confira abaixo as reações ao descobrir detalhes da queda:

Ela comentando sobre o tombo dela na pista de dança.

E aí que eu pergunto, tem como não rir com ela? Juro! 😂 #BBB23 #TeamAmanda pic.twitter.com/P2CDVAdJIw — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) February 4, 2023

Amandinha falando sobre o seu tombo! “É que eu não tenho habilidade.” 😂😂 #TeamAmanda #BBB23 pic.twitter.com/QYSgnJh4xK — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) February 4, 2023





