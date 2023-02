Reprodução/Globo - 04.02.2023 Internautas acusam Bruno Nogueira de assediar Gabriel Santana no 'BBB 23'





Bruno Nogueira gerou polêmica na web após a postura na festa da madrugada deste sábado (4) no "BBB 23". O atendente de farmácia tentou ficar com Gabriel Santana diversas vezes no evento, se aproximando e o beijando o rosto dele, enquanto o ator se esquivava.

Nas redes sociais, internautas apontaram que a conduta pode ser considerada um assédio do integrante do grupo Pipoca. Espectadores chegaram a pedir uma intervenção da Globo, assim como a emissora realizou quando o ex-brother Gabriel Tavares protagonizou uma relação tóxica com Bruna Griphao.





"A produção deveria ter dado um sinal sonoro", opinou uma pessoa no Twitter. "Passou [dos limites] e o Tadeu [Schmidt, apresentador] tinha que chamar a atenção igual ao que fez com o Gabriel", opinou mais uma. "Não entendi porque a produção não deu um 'atenção' para ele, como deram para o Mosca quando estava enchendo a Paula. Ficou devendo essa, Boninho", pontou outra.

Alguns internautas ainda analisaram que o comportamento deveria gerar uma expulsão de Bruno. "Esse Bruno deveria ser expulso por assédio", comentou um usuário. "O Bruno Gaga tinha que ser expulso hoje. No mínimo, o Tadeu tinha que chamar a atenção dele no ao vivo, igual fez com o Gabriel. Não é só porque são homens que o que Bruno fez não significa assédio", analisou outro.



Confira abaixo as reações e momentos que exibem a postura de Bruno com Gabriel:

