Conhecido por fazer comentários sobre a participação da filha no "BBB 23", Kakau Barra, pai de Bruna Griphao, analisou a eliminação de Gabriel Tavares no reality show. O modelo deixou a casa nesta terça-feira (31), após receber 53,3% dos votos , enquanto Domitila Barros teve 46,09% e Cezar Black contou com 0,61%.

"Só é um jogo. Vai em frente! Paz", escreveu pelos stories do Instagram. Após Gabriel ser alertado pela relação tóxica com Bruna, o pai da sister passou a deixar diversas indiretas ao modelo nas redes sociais.





Na primeira festa do líder da edição, por exemplo, Kakau celebrou o fato da filha ter se afastado de Tavares. "Ufa! Mais uma festa acabou. Rodou, playboy", escreveu na ocasião.

Além das análises sobre Gabriell, o pai da participante também segue ativo em comentários sobre todo o jogo. Após a atriz ficar de fora do VIP de Cara de Sapato, Barra apontou "falsidade" no comportamento do lutador .

