O enfermeiro Cezar Black entrou para história após disputar o segundo paredão do "BBB 23". Com apenas 0,61% dos votos na disputa com Domitila Barros e Gabriel Tavares, que resultou na eliminação do modelo, o brother se tornou um dos participantes menos votados de todo o "Big Brother Brasil".

A porcentagem na berlinda se deve a grande disputa de Gabriel com a sister, que continuou na casa após 46,09% dos votos do público. Inclusive, o fato do modelo receber 53,30% dos votos para deixar o programa foi criticado por espectadores, que apontaram como ele deveria ter uma rejeição maior por conta das polêmicas que protagonizou .





Com a porcentagem menor que 1%, Cezar ocupa o 7ª lugar no ranking dos brothers menos votados na história do reality show. As edições de 2020 e 2021 aparecem em peso no Top 10 das menores porcentagens do programa, que acontece desde 2002.

Alguns participantes ocupam mais de uma posição na lista, por receberem poucos votos em mais de um paredão da edição que participaram. Gil do Vigor, por exemplo, esteve na berlinda de maior rejeição da história, que eliminou Karol Conká do "BBB 21" com 99,17%, em que Arthur Picoli também participou e teve a porcentagem de 0,54%.

Confira abaixo o ranking com as dez posições:

1º - Gil do Vigor ("BBB 21") - 0,29%

2º - Sarah Andrade ("BBB 21") - 0,37%

3º - Babu Santana ("BBB 20") - 0,44%

4º - Babu Santana ("BBB 20") - 0,47%

5º - Arthur Picoli ("BBB 21")- 0,54%

6º - Rafa Kalimann ("BBB 20") - 0,59%

7º - Cezar Black ("BBB 23") - 0,61%

8º - Gizelly Bicalho ("BBB 20") - 0,64%

9º - Pyong Lee ("BBB 20") - 0,66%

10º - Gil do Vigor ("BBB 21") - 0,71%

