Reprodução/Globo - 01.02.2023 Felipe Prior, do 'BBB 20', foi a inspiração de Gabriel Tavares no 'BBB 23'





Antes de se tornar o segundo eliminado do "BBB 23", Gabriel Tavares expressou diversas vezes a admiração por Felipe Prior, participante do reality show de 2020. O ex-brother aproveitou a saída do modelo do programa atual para defendê-lo nas redes sociais, na madrugada desta terça-feira (1).

Além de repercutir pela inspiração em Prior, Gabriel também foi alvo de polêmicas na edição , como o relacionamento tóxico com Bruna Griphao. Pelos stories do Instagram, o ex-integrante do "BBB 20" desejou que o modelo não deixasse a atração agora, para que modificasse a visão do público sobre ele.







"Queria que você tivesse ficado mais para reverter isso e mostrar como você é do bem", escreveu. Felipe também o agradeceu pelo carinho de lembrá-lo no confinamento: "Mano, obrigado por sempre ter falado de mim no programa e ter feito eu de espelho no seu jogo".

"Realmente errar é humano. Mas você soube reconhecer. Isso é mais importante", complementou. Felipe Prior é lembrado como um dos participantes com trajetória marcante no "BBB 20", seja pelas estratégias de jogo ao lado de Babu Santana, ou pelo grande embate com Manu Gavassi.

