Reprodução Instagram/Globo - 15.4.2024 Matteus, Davi e Isabelle são os três finalistas do 'BBB 24'

O campeão do "Big Brother Brasil 2024" será revelado por Tadeu Schmidt ao público na próxima terça-feira (16). A grande final da temporada é formada pelo baiano Davi, a manauara Isabelle e o gaúcho Matteus. Dessa vez, o prêmio é de R$2,92 milhões para o brother ou sister que receber mais votos.







De acordo com enquetes feitas pela reportagem do iG Gente , o favorito para o maior prêmio da história da TV brasileira em um reality deve ser Davi , com 53% dos votos. A surpresa, no entanto, é na porcentagem conquistada para o segundo lugar.





Com 30% dos votos, o gaúcho Matteus figura como segundo colocado da temporada, que conta ainda com Isabelle Nogueira em terceiro lugar, alcançando apenas 17%. Ambos são aliados de Davi e foram considerados pelo público como "plantas" ao decorrer da competição.





Davi foi o primeiro finalista do "BBB 24" por ter se livrado do paredão quando ganhou a última prova de resistência do reality dirigido por Boninho . Já o casal Matteus e Isabelle voltou da berlinda que marcou a saída da bailarina Alane do programa .

Quem merece ganhar? Aproveite para votar:

Quem merece vencer o #BBB24 ? Davi, Isabelle ou Matteus? — iG Gente (@iggente) April 15, 2024





