A Fazenda: relembre as maiores rivalidades da história

Deolane e Deborah

As participantes integraram o elenco da última edição, em 2022, e viveram diversas brigas, com ameaças dentro e fora do reality. Recentemente, elas discutiram mais uma vez após Deolane fazer um vídeo com Álvaro, no qual ‘recriava’ uma das tretas que teve com a rival. Deborah foi eliminada e Deolane desistiu do programa, que coroou Bárbara como campeã.