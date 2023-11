Reprodução/Instagram Alex Gallete entrega desentendimento com Deborah Albuquerque: 'Ligeira'

Alex Gallete abriu o jogo sobre a sua relação com Deborah Albuquerque um ano após a participação em A Fazenda 15. Com exclusividade para o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente, o influenciador revelou um desentendimento com a ex-colega de confinamento.

O ex-peão contou que está chateado com uma fofoca que foi contada para ele envolvendo a pavoa e o youtuber Matheus Mazzafera.





"Recentemente eu fiquei sabendo que ela andou falando muito mal de mim para uma pessoa, que é um apresentador, e ele veio falar para mim. Eu fiquei muito chateado com essa situação", disse Alex. "É uma pessoa que realmente eu não devo confiar, não tenho que estar perto", desabafou.

Gallete relatou que recebeu uma ligação de Deborah o convidando para jantar, mesmo eles se encontrando apenas em festas e eventos.

"Por mim eu não queria nem dar satisfação. Segue sua vida, eu sigo a minha. Se ela viu [a entrevista] ou não, eu não sei, mas me ligou fingindo como se nada tivesse acontecido, eu acabei não falando. Eu não tenho obrigação de me justificar para ninguém", afirmou.

"Ela é tão ligeira, que ela deve ter visto [a entrevista], e estava me ligando para quebrar ou enfim... Ela sabe que cag*u, o que ela fez foi muito feio", confessou. "Ela não é minha amiga, a gente não se fala, não se pergunta como está diariamente, a gente se vê em rolê", completou.

Alex explicou qual foi a fofoca passada para ele. Segundo Mazzafera, Deborah teria desabafado dizendo que estava cansada de defendê-lo porque Alex "fica descendo o pau" nele.

"A minha chateação é ela ter inventado uma parada e ter me colocado contra outra pessoa", comentou ele.

