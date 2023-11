Reprodução/Record TV A Fazenda 15: lago transborda e peões levam punição; veja detalhes

E mais uma punição na conta dos peões de A Fazenda 15! O lago das aves transbordou após o trato dos animais e, por isso, os participantes foram penalizados.

Nesta semana, Tonzão é o responsável pelos animais, porém nesta quarta-feira (8), ele não realizou o trato. Sendo assim, o fazendeiro, Shayan, foi quem realizou a tarefa.





A situação deixou os participantes sem carne até a próxima reposição.

Após ler o comunicado da produção, Shayan se desculpou com os colegas de confinamento.

🚨 PUNIÇÃO: sem carne até a próxima reposição!



O lago das aves transbordou. Tonzão, o responsável pelo trato das aves, não fez hoje e Shay fez em seu lugar, causando a punição. #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/P7suqgch4h — Antenados (@canalantenados) November 8, 2023





