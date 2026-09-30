Reprodução/Internet Roque Santeiro voltará à programação da Globo em 5 de outubro

A Globo planeja exibir uma versão reduzida de Roque Santeiro (1985) na reprise que começa em 5 de outubro. Dos 209 capítulos originais, cerca de 140 devem ir ao ar, com um corte previsto de 69. A emissora, porém, poderá rever o planejamento caso os índices de audiência correspondam às expectativas e optar por manter uma parcela maior da obra de Dias Gomes (1922-1999) e Aguinaldo Silva.

Roque Santeiro já foi sonho antigo de executivos

As informações são da Folha de S.Paulo. A edição deve atingir principalmente passagens consideradas antiquadas para os dias atuais e tramas vistas como inadequadas para o horário, entre elas algumas sequências da boate Sexus, comandada por Matilde (Yoná Magalhães). Se Roque Santeiro apresentar bom desempenho, a Globo estuda adotar a estratégia usada na reapresentação de Terra Nostra (1999) e exibir a novela praticamente na íntegra.

A volta da novela era um desejo antigo de alguns executivos da emissora. A avaliação interna é que Roque Santeiro pode conquistar um novo público e registrar bons índices, assim como ocorreu com Tieta (1989). Protagonizada por Regina Duarte e Lima Duarte, a produção foi exibida originalmente entre junho de 1985 e fevereiro de 1986, após enfrentar um longo intervalo entre sua primeira versão e a estreia.

A obra deveria ter sido produzida e exibida em 1975, mas foi proibida pela Ditadura Militar (1964-1985). Liberada dez anos depois, tornou-se um fenômeno de audiência e faturamento, com o capítulo final perto dos 80 pontos em São Paulo e no Rio de Janeiro. A história acompanha Asa Branca, cidade que vive dos supostos milagres de Roque (José Wilker), dado como morto após virar mártir.

Na trama, o falso santo reaparece vivo 17 anos depois e ameaça o poder e a riqueza das autoridades locais, sustentados pela crença dos moradores. Roque Santeiro já voltou à televisão em 2001, no Vale a Pena Ver de Novo. Naquela ocasião, os índices foram considerados ruins e, em alguns capítulos, a novela perdeu na audiência para o SBT, que exibia a série Chaves (1973-1980).

José Wilker (1944-2014) chegou a dizer que a história da novela era um clássico. “A história de Roque Santeiro é tão antiga quanto o ser humano. Ela foi contada na Bíblia; é a história do filho pródigo que volta e revoluciona aquilo que está instalado. Tudo isso é contado com muito humor. Essa é uma das grandes vitórias de Dias Gomes e Aguinaldo Silva. Muitas vezes essas histórias políticas são contadas com certo ranço de suposta ou pretensa seriedade, e isso tira o encanto delas e afasta o telespectador. Mas quando isso é contado com a devida ironia, com o devido senso de humor, é bastante atraente”, contou.