Reprodução/Internet Os Outros ganhará uma adaptação produzida para a televisão grega

Os Outros (2023) ganhará uma adaptação para a televisão da Grécia, com produção da Primavisione e exibição pela Alpha TV. Lucas Paraizo, criador da série da Globo, acompanhou atores da nova versão durante as gravações e assistiu à realização de uma das principais cenas da primeira temporada. O cineasta Alexandros Avranas dirige o projeto. A parceria entre a produtora e o canal grego também levará Todas as Flores (2022) para uma adaptação local.

Criador de Os Outros acompanha versão grega

Durante a visita, Lucas Paraizo acompanhou a gravação do confronto entre Cibele e Wando provocado pela briga dos filhos. Na produção brasileira, os personagens são interpretados por Adriana Esteves e Milhem Cortaz. O autor destacou sua admiração pelo trabalho de Alexandros Avranas e recordou Miss Violence (2013), longa dirigido pelo cineasta. Avranas recebeu o prêmio de Melhor Direção no Festival de Veneza em 2013 pelo filme citado pelo criador da série brasileira.

"Tive o prazer de assistir à gravação de uma das cenas mais importantes da primeira temporada, quando Cibele (Adriana Esteves na versão original) e Wando (Milhem Cortaz) entram em combate pela briga dos filhos. Sou fã do Alexandros desde que dirigiu o longa-metragem Miss Violence e ganhou o prêmio de Melhor Direção no Festival de Veneza em 2013. Estou curioso para ver essa nova versão", disse ao O Globo.

Além de, a Alpha TV e a Primavisione também prepararão uma versão grega de Todas as Flores. A novela brasileira acompanhará a série de Lucas Paraizo no movimento de adaptação das produções para o mercado local. Na obra original do Globoplay, a história de Os Outros começa em um condomínio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, quando uma discussão entre adolescentes desencadeia uma sucessão de conflitos envolvendo seus familiares e vizinhos.

Marcinho, vivido por Antonio Haddad, e Rogério, interpretado por Paulo Mendes, são vizinhos no condomínio Barra Star Dream e protagonizam uma briga inicialmente banal. O episódio rapidamente envolve seus pais. Cibele, personagem de Adriana Esteves, e Amâncio, papel de Thomás Aquino, entram em conflito com Mila, vivida por Maeve Jinkings, e Wando, interpretado por Milhem Cortaz. A tentativa das famílias de proteger os filhos alimenta uma rivalidade marcada por hostilidade, traumas e segredos.

Na segunda temporada, Cibele e Amâncio procuram Marcinho há dois anos, desde o desaparecimento do jovem. Sérgio, personagem de Eduardo Sterblitch, deixa a prisão e passa a ocupar uma posição de maior poder depois de se eleger vereador. Ele se muda para o Barra Star Dream com Lorraine, vivida por Gi Fernandes, e Joana, interpretada por Kênia Bárbara. Sua chegada ao condomínio provoca desconforto entre os moradores e mantém Cibele empenhada em descobrir o paradeiro do filho.

Lorraine é mãe de Juninho, neto de Sérgio e fruto de seu relacionamento com Marcinho. Já Joana reata o casamento com o vereador depois da saída dele da prisão. A nova configuração mantém as tensões no condomínio durante a segunda fase da produção. Na terceira temporada, a história muda de cenário após a morte de Sérgio e o acidente de moto de Marcinho, acontecimentos que levam Cibele a fugir com o filho para o interior.

Cibele e Marcinho passam a viver sob novas identidades, mas a tentativa de recomeçar é ameaçada por Tavares, interpretado por Cadu Fávero. Comparsa de Sérgio, ele persegue os dois em busca do dinheiro roubado de um cassino clandestino. Paralelamente, a narrativa apresenta personagens da região serrana. Roberto, papel de Lázaro Ramos, muda-se para o local com Marta, interpretada por Mariana Lima, que mantém um relacionamento escondido com o vizinho Álvaro, vivido por Leandro Ramos.

A chegada de Roberto e Marta emprovoca novos conflitos depois de um acidente que mata o animal de estimação de Domingas, personagem de Docy Moreira. Ela carrega traumas e mantém uma relação conturbada com o filho Diego, vivido por Adanilo. Nas proximidades, Patrícia, interpretada por Carol Duarte, e Geraldo, papel de Pedro Wagner, cuidam do pai acamado, Homero, vivido por Paulo Goya, ao mesmo tempo que enfrentam problemas pessoais em suas próprias relações.