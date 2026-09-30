A Globo negocia a renovação do contrato de Marcos Mion, cujo vínculo atual termina no fim deste ano. A tendência é que o apresentador permaneça na emissora, onde comanda o Caldeirão nas tardes de sábado. O comunicador já prepara novidades para 2027, com novos quadros e um número maior de edições ao vivo da atração na programação do próximo ano.O acordo mais recente de Marcos Mion com a Globo foi assinado em 2023, com duração de três anos. O próprio apresentador já havia anunciado que o compromisso terminaria no fim de 2026. As conversas sobre a renovação estão em andamento, e a perspectiva atual é pela continuidade do comunicador no canal. A informação é da Folha de S.Paulo.
Marcos Mion tem boa avaliação na Globo
Apesar das críticas que recebe nas redes sociais, Marcos Mion conta com uma avaliação interna positiva por causa dos resultados comerciais do Caldeirão. O programa possui três patrocinadores. Um deles é o Mercado Livre, que participa da atração por ter o apresentador como garoto-propaganda. Na audiência, o vespertino registra média de 11 pontos na Grande São Paulo neste ano, com cada ponto equivalente a 77.488 domicílios e 199.313 telespectadores.O Caldeirão também sustenta a liderança de audiência aos sábados. A atração só perdeu a primeira colocação neste ano quando enfrentou as finais da Champions League exibidas pelo SBT. Mion chegou à Globo no segundo semestre de 2021 e assumiu o programa após a saída de Luciano Huck, que deixou os sábados para ocupar a programação dominical no lugar de Fausto Silva.Inicialmente, Marcos Mion permaneceria apenas três meses à frente do Caldeirão, mas a avaliação de seu trabalho levou a Globo a estender o contrato por um período maior. Além do programa semanal, o apresentador já recebeu outras funções na emissora. Ele comandou transmissões de festivais de música, como o Rock in Rio, e esteve à frente do Criança Esperança em 2023.
Recentemente, o apresentador falou sobre o sonho de trabalhar na Globo. "Muita gente que não trabalha com isso não entende quando a gente fala: ‘Poxa, é o sonho da minha vida trabalhar na Globo’. Ele está diretamente ligado à possibilidade que a gente tem aqui de produção, de realizar as nossas vontades”, disse.
“O que a família Marinho construiu aqui é um exemplo para o mundo inteiro; não só um exemplo para o Brasil, mas um exemplo para o mundo inteiro de profissionalismo, de televisão popular sendo feita com muita qualidade”, declarou.