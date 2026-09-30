Reprodução/Internet Marcos Mion negocia a renovação de seu atual contrato com a Globo

A Globo negocia a renovação do contrato de Marcos Mion, cujo vínculo atual termina no fim deste ano. A tendência é que o apresentador permaneça na emissora, onde comanda o Caldeirão nas tardes de sábado. O comunicador já prepara novidades para 2027, com novos quadros e um número maior de edições ao vivo da atração na programação do próximo ano.

Marcos Mion tem boa avaliação na Globo

O acordo mais recente de Marcos Mion com a Globo foi assinado em 2023, com duração de três anos. O próprio apresentador já havia anunciado que o compromisso terminaria no fim de 2026. As conversas sobre a renovação estão em andamento, e a perspectiva atual é pela continuidade do comunicador no canal. A informação é da Folha de S.Paulo.

Apesar das críticas que recebe nas redes sociais, Marcos Mion conta com uma avaliação interna positiva por causa dos resultados comerciais do Caldeirão. O programa possui três patrocinadores. Um deles é o Mercado Livre, que participa da atração por ter o apresentador como garoto-propaganda. Na audiência, o vespertino registra média de 11 pontos na Grande São Paulo neste ano, com cada ponto equivalente a 77.488 domicílios e 199.313 telespectadores.

também sustenta a liderança de audiência aos sábados. A atração só perdeu a primeira colocação neste ano quando enfrentou as finais da Champions League exibidas pelo SBT. Mion chegou à Globo no segundo semestre de 2021 e assumiu o programa após a saída de Luciano Huck, que deixou os sábados para ocupar a programação dominical no lugar de Fausto Silva.

Inicialmente, Marcos Mion permaneceria apenas três meses à frente do Caldeirão, mas a avaliação de seu trabalho levou a Globo a estender o contrato por um período maior. Além do programa semanal, o apresentador já recebeu outras funções na emissora. Ele comandou transmissões de festivais de música, como o Rock in Rio, e esteve à frente do Criança Esperança em 2023.

Recentemente, o apresentador falou sobre o sonho de trabalhar na Globo. "Muita gente que não trabalha com isso não entende quando a gente fala: ‘Poxa, é o sonho da minha vida trabalhar na Globo’. Ele está diretamente ligado à possibilidade que a gente tem aqui de produção, de realizar as nossas vontades”, disse.

“O que a família Marinho construiu aqui é um exemplo para o mundo inteiro; não só um exemplo para o Brasil, mas um exemplo para o mundo inteiro de profissionalismo, de televisão popular sendo feita com muita qualidade”, declarou.