Instagram Rodrigo Santoro



O criador de conteúdo Feroz Khan se surpreendeu ao descobrir a identidade do homem que havia abordado nas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (14). Sem reconhecer Rodrigo Santoro, o influenciador se aproximou do ator para entrevistá-lo para o quadro “O que você faz para viver?”.

Rodrigo caminhava pela rua quando Khan, conhecido pelas abordagens a pessoas com estilos chamativos, se aproximou e iniciou a conversa.





“Com licença, senhor. Eu adorei sua roupa. Meu nome é Khan. O que você faz da sua vida?”, perguntou o influenciador.

Vestindo blusa e calça brancas e óculos de sol, Rodrigo parou para conversar e respondeu com simpatia: “Eu finjo ser pessoas que eu não sou”.

O rapaz pediu que o ator explicasse melhor e, então, veio a revelação: “Então, eu sou ator”.

A conversa continuou com Khan perguntando o nome do entrevistado. Rodrigo respondeu apenas “Rodrigo” e também quis saber o nome do rapaz que fazia a entrevista.

“Algum filme que a gente possa conhecer?”, perguntou Khann.

“300”, “Simplesmente Amor”, “Westworld” e vários filmes brasileiros, como “O Cheiro do Ralo” e “Carandiru”. Eu sou do Brasil”, respondeu o ator.

Ao ser questionado sobre o que mais gosta na profissão, Rodrigo destacou a possibilidade de conhecer diferentes lugares e culturas.

Foto: Divulgacao Rodrigo Santoro em 300





“Nunca é chato, é sempre desafiador. Viajo pelo mundo, conheço pessoas e culturas diferentes. Consigo expandir minha visão de mundo”, afirmou.

Rodrigo Santoro fala sobre desafios em Hollywood

Ao ser questionado sobre os desafios enfrentados na carreira, Rodrigo relembrou o início de sua trajetória em Hollywood. Segundo ele, quando chegou aos Estados Unidos, ainda não existiam redes sociais e a internet não tinha a dimensão atual.





“Foi muito desafiador, especialmente sendo latino em Hollywood. Isso significa ser estereotipado, e tem sido uma longa jornada”, destacou.

O ator também deixou um conselho para quem deseja seguir carreira artística. Com bom humor, começou dizendo: “Se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava”.

Instagram Rodrigo Santoro





Na sequência, Rodrigo foi direto: “Não siga a carreira se não amá-la de verdade. É difícil, cara. Acho que a fama virou uma espécie de meta para todo o planeta. Ser artista é muito mais profundo do que apenas ser famoso”.

Vídeo com Rodrigo Santoro viraliza

O vídeo publicado no Instagram de Khann alcançou 2,8 milhões de visualizações e recebeu uma enxurrada de comentários em menos de 24 horas. Fãs do Brasil e de outros países elogiaram a postura de Rodrigo durante a entrevista.

“Rapaz, você simplesmente encontrou um dos maiores atores brasileiros. O cara é fantástico”, afirmou um fã.

“Bichinho estava agoniado resolvendo as coisas dele de ator fantástico e, ainda assim, tentou ser simpático”, comentou outro.

“Não basta ser gatíssimo, tem que ser educado e falar um inglês impecável”, afirmou uma terceira pessoa.

Nos comentários, o próprio Rodrigo fez questão de responder ao criador de conteúdo: “Prazer em conhecê-lo. Boa sorte com tudo”.

“Desculpa por não ter te reconhecido. Minhas desculpas”, respondeu Khann.

Quem é Feroz Khan?

Feroz Khan Zadran, conhecido como Khann Journey, é um criador de conteúdo conhecido mundialmente por entrevistar pessoas com estilos chamativos nas ruas de Nova York.

Instagram Feroz Khan





Ele mantém um perfil no Instagram com mais de 1,3 milhão de seguidores e já entrevistou anônimos e famosos, como Jennifer Lopez, Willem Dafoe e o próprio Rodrigo Santoro.