O criador de conteúdo Feroz Khan se surpreendeu ao descobrir a identidade do homem que havia abordado nas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (14). Sem reconhecer Rodrigo Santoro, o influenciador se aproximou do ator para entrevistá-lo para o quadro “O que você faz para viver?”.
Rodrigo caminhava pela rua quando Khan, conhecido pelas abordagens a pessoas com estilos chamativos, se aproximou e iniciou a conversa.
“Com licença, senhor. Eu adorei sua roupa. Meu nome é Khan. O que você faz da sua vida?”, perguntou o influenciador.
Vestindo blusa e calça brancas e óculos de sol, Rodrigo parou para conversar e respondeu com simpatia: “Eu finjo ser pessoas que eu não sou”.
O rapaz pediu que o ator explicasse melhor e, então, veio a revelação: “Então, eu sou ator”.
A conversa continuou com Khan perguntando o nome do entrevistado. Rodrigo respondeu apenas “Rodrigo” e também quis saber o nome do rapaz que fazia a entrevista.
“Algum filme que a gente possa conhecer?”, perguntou Khann.
“300”, “Simplesmente Amor”, “Westworld” e vários filmes brasileiros, como “O Cheiro do Ralo” e “Carandiru”. Eu sou do Brasil”, respondeu o ator.
Ao ser questionado sobre o que mais gosta na profissão, Rodrigo destacou a possibilidade de conhecer diferentes lugares e culturas.
“Nunca é chato, é sempre desafiador. Viajo pelo mundo, conheço pessoas e culturas diferentes. Consigo expandir minha visão de mundo”, afirmou.
Rodrigo Santoro fala sobre desafios em Hollywood
Ao ser questionado sobre os desafios enfrentados na carreira, Rodrigo relembrou o início de sua trajetória em Hollywood. Segundo ele, quando chegou aos Estados Unidos, ainda não existiam redes sociais e a internet não tinha a dimensão atual.
“Foi muito desafiador, especialmente sendo latino em Hollywood. Isso significa ser estereotipado, e tem sido uma longa jornada”, destacou.
O ator também deixou um conselho para quem deseja seguir carreira artística. Com bom humor, começou dizendo: “Se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava”.
Na sequência, Rodrigo foi direto: “Não siga a carreira se não amá-la de verdade. É difícil, cara. Acho que a fama virou uma espécie de meta para todo o planeta. Ser artista é muito mais profundo do que apenas ser famoso”.
Vídeo com Rodrigo Santoro viraliza
O vídeo publicado no Instagram de Khann alcançou 2,8 milhões de visualizações e recebeu uma enxurrada de comentários em menos de 24 horas. Fãs do Brasil e de outros países elogiaram a postura de Rodrigo durante a entrevista.
“Rapaz, você simplesmente encontrou um dos maiores atores brasileiros. O cara é fantástico”, afirmou um fã.
“Bichinho estava agoniado resolvendo as coisas dele de ator fantástico e, ainda assim, tentou ser simpático”, comentou outro.
“Não basta ser gatíssimo, tem que ser educado e falar um inglês impecável”, afirmou uma terceira pessoa.
Nos comentários, o próprio Rodrigo fez questão de responder ao criador de conteúdo: “Prazer em conhecê-lo. Boa sorte com tudo”.
“Desculpa por não ter te reconhecido. Minhas desculpas”, respondeu Khann.
Quem é Feroz Khan?
Feroz Khan Zadran, conhecido como Khann Journey, é um criador de conteúdo conhecido mundialmente por entrevistar pessoas com estilos chamativos nas ruas de Nova York.
Ele mantém um perfil no Instagram com mais de 1,3 milhão de seguidores e já entrevistou anônimos e famosos, como Jennifer Lopez, Willem Dafoe e o próprio Rodrigo Santoro.