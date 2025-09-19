Playplus Shia Phoenix

Shia Phoenix perdeu a imunidade em A Fazenda 17 após a produção revisar a prova especial disputada na quinta-feira (18) e constatar um erro em sua participação. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (19), surpreendendo os peões que já comemoravam a vitória do ator.

A informação foi comunicada aos participantes pela fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi, que leu a nota da produção.

" Nessa análise, constatamos que, na segunda etapa, a bolinha do Shia saiu por cima da gaiola, e não por baixo. Assim, ficou decidido que a imunidade do Shia está inválida ", afirmou a participante.

Shia reagiu com decepção, mas tentou levar a situação com bom humor.

" Por isso que [a bolinha] saiu tão rápido, e eu não vi. Não teria sentido sair tão rápido. Mas tá tudo certo !", disse o ator. Em seguida, brincou sobre os comentários de que seria o infiltrado da temporada: " O impostor vai continuar, o infiltrado vai continuar. Agora o infiltrado está na votação (risos) ".

Com a anulação da imunidade de Shia, cinco peões continuam livres da primeira roça: Walério Araújo, Will Guimarães, Luiz Mesquita e Nizam Hayek, além da fazendeira Rayane. Matheus Martins também venceu a prova, mas segue fora da disputa oficial por ser um dos infiltrados.

A prova de imunidade foi disputada por parte do elenco. Dudu Camargo, Yoná Sousa, Tamires Assis, Renata Muller, Toninho Tornado e Saory Cardoso não participaram da atividade.

Na primeira etapa, cada peão colocou uma bolinha branca em um recipiente cheio de bolinhas vermelhas. O objetivo era chacoalhar até que a peça saísse pela abertura inferior. Os dez primeiros a concluir a tarefa avançaram para a rodada final.

Na decisão, os classificados precisaram retirar novamente a bolinha branca e correr para colocá-la nos potes cenográficos. Walério, Shia, William, Luiz, Nizam e Matheus terminaram primeiro e, inicialmente, foram declarados imunes. Após a revisão, o resultado mudou e apenas cinco mantiveram a vantagem.