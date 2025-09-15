Reprodução/Internet Elisa Veeck cai na risada ao mostrar bolo inusitado do Papa Leão XIV na CNN

Elisa Veeck protagonizou um momento inusitado no encerramento do Live CNN desta segunda-feira (15). A apresentadora da CNN Brasil caiu na risada ao exibir a imagem de um bolo feito para comemorar os 70 anos do papa Leão XIV. A réplica “realista” do pontífice foi esculpida em pasta americana por fiéis peruanos.

História do religioso

“Eu me despeço com essa imagem que tá dando o que falar na internet. O que vale é a intenção, é o amor, é o afeto”, afirmouao mostrar a imagem no telão. A jornalista mal conseguiu terminar a fala por conta do riso incontrolável. No distrito de Monsefu, no norte de Chiclayo, a Associação de Padeiros se reuniu com bolos representando imagens do papa para celebrar o aniversário dele.

Nascido nos Estados Unidos, Robert Francis Prevost passou a maior parte de sua vida religiosa no Peru. Ele foi bispo da Diocese de Chiclayo entre 2015 e 2023, e foi eleito Papa em 8 de maio de 2025, dois anos após ser nomeado cardeal. Desde então, adotou o nome de Leão XIV e sucedeu o papa Francisco (1936-2025) no comando da Igreja Católica.

O aniversário do pontífice foi comemorado oficialmente no domingo (14), com a tradicional Oração do Angelus, diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano. Ao aparecer na janela dos aposentos papais,brincou com os presentes. “Parece que vocês sabem que hoje estou completando 70 anos”. Em seguida, ele agradeceu a Deus, aos pais e a todos os fiéis que o acolheram em oração.