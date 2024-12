Reprodução Record TV Sidney, Yuri, Sacha e Albert estão na roça Branca

"A Fazenda 16", reality rural da Record TV, entrou em fase de reta final. Com término previsto para a próxima quinta-feira (19), o programa eliminará 50% do atual elenco, que conta com apenas oito participantes, até a grande final, que terá o prêmio de R$ 2 milhões para quem receber mais votos.





Na roça laranja, formada no último sábado (14), os peões que pararam na berlinda foram Sacha Bali, Sidney Sampaio, Albert Bressan e Yuri Bonotto. O quarteto está na primeira roça especial que marca esta temporada apresentada por Adriane Galisteu e dirigida por Rodrigo Carelli.





A titular da atração, inclusive, voltará aos estúdios da atração neste domingo (15). Isso porque o resultado do peão eliminado pelo público será divulgado por ela na edição. Quando a eliminação for decretada, uma votação para outra roça será aberta.





Luana Targino e Flor Fernandez quase estiveram entre os semi-finalistas de "A Fazenda 16". Conhecida pela passagem intensa no reality rural, elas acabaram levando a pior em uma berlinda quádrupla contra Guilherme Vieira e Sacha Bali, que foram os preferidos dos espectadores.