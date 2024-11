Reprodução Record TV Gizelly, Larissa Tomásia e Sacha Bali em 'A Fazenda 16'

A relação das ex-BBBs Larissa Tomásia e Gizelly Bicalho está estremecida desde a eliminação da advogada em "A Fazenda 16". Neste domingo (17), internautas notaram que as influenciadoras deixaram de se seguir no Instagram. Além disso, Tomásia resolveu defender Sacha, rival declarado de Gizelly.







"É muito fácil você procurar culpados ao invés de olhar para dentro de si mesmo e reconhecer o seu erro, errar é humano e aprender com eles é bem mais bonito do que ficar atacando e acusando as pessoas por atitudes causadas por si mesma", iniciou Larissa.





"A verdade é que, desde o início, as pessoas só queriam um enredo para ir em cima do Sacha, desde o início nunca gostaram dele, e se aproveitaram das plaquinhas que eu coloquei para ele (ponto). Assumam seus próprios b.o’s, assim como eu assumi o meu e continuo assumindo", prosseguiu, por meio do X, antigo Twitter.





"Cada um saiba reconhecer que errou e procure se responsabilizar pelos seus erros. Tem momentos na vida que a gente tem que deixar o ego de lado e dar o braço a torcer mesmo. Principalmente quando se está errado(a)", acrescentou Tomásia.





Embora não tenha citado o nome de Gizelly Bicalho, internautas especularam que as postagens foram indiretas para a ex-BBB, essencialmente após a troca de unfollows das influencers nas redes sociais. Quando estavam confinadas em "A Fazenda 16", as ex-peoas eram aliadas.