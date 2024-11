Reprodução Tatá Werneck cita o trabalho do marido após critica: 'Exige que ele beije mulheres'

A apresentadora Tatá Werneck rebateu a crítica de uma seguidora nas redes sociais e citou uma peculiaridade do trabalho do marido, Rafa Vitti. Através do Instagram, a humorista refletiu sobre carreira e casamento, levando em consideração o lado artístico dela e do ator.

O que aconteceu?

Viralizou nas redes sociais um corte do programa "Lady Night", no qual Tatá Werneck pergunta ao entrevistado se ele ficaria com ela. Nos comentários, no entanto, houve quem achasse a pergunta indelicada devido ao fato de a comediante ser casada.

"Brincadeira ou não, não acho legal uma mulher casada com esse tipo de brincadeira! E o marido fica como?", questionou a internauta.

Tatá Werneck decidiu responder à questão da fã, citando uma peculiaridade do trabalho de Rafa Vitti da qual ela também tem que lidar.

"O Rafa me zoa mais do que eu zoo ele (risos). O trabalho dele é novelas, exige que ele beije as mais lindas mulheres. No meu, eu faço essas brincadeiras", apontou.

Tatá Werneck e Rafa Vitti estão juntos desde 2017 e, ao longo do relacionamento, se tornaram pais de Clara Maria, de 5 anos.