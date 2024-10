Reprodução/Instagram Bárbara Borges defende Sacha Bali

A ex-campeã de "A Fazenda 14", Bárbara Borges , mais conhecida como Babi, ou Babu, manifestou-se publicamente em defesa do ator Sacha Bali , após ele ser acusado de suposta agressão contra a ex-peoa Fernanda Campos , que chegou a tocar o sino e desistiu do reality.

Em uma publicação no Instagram, Bárbara Borges compartilhou uma mensagem de apoio ao colega, destacando as dificuldades e pressões dentro do confinamento. No post, a atriz relembrou os desafios que enfrentou durante sua própria trajetória no programa e comparou com o que Sacha está vivenciando atualmente.





“Eu vivi essa loucura também e sinto repulsa assistindo toda essa situação deplorável em cima do Sacha! Fico daqui mandando muita energia boa, vibração positiva pra ele se manter firme e focado no propósito dele” , declarou Bárbara Borges.

A equipe de Sacha Bali também se pronunciou nas redes sociais, alegando que, mesmo após o esclarecimento da produção sobre o caso, o ator segue sendo alvo de ataques no reality. Em comunicado, os administradores do perfil de Bali escreveram: "Mesmo após a produção esclarecer os fatos e mostrar que os peões estavam errados, eles continuam atacando o Sacha."