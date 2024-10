Reprodução MC Zaac e Fernanda Campos





O clima esquentou em "A Fazenda 16" neste domingo (27), quando os participantes receberam a notícia inesperada da desistência de MC Zaac e Fernanda Campos. A produção comunicou a saída dos dois no início da noite, na sala de estar, e o impacto foi imediato: discussões acaloradas, tensão e mais conflitos entre os peões.





No comunicado exibido aos confinados, a instrução foi clara: "MC Zaac e Fernanda Campos desistiram da competição e não fazem mais parte de A Fazenda 16. Apenas quando solicitado pela produção, arrumem as malas dos dois."

O que aconteceu?

A saída dos participantes inflamou Zé Love, que já tinha protagonizado uma briga intensa com Sacha Bali na noite anterior. Revoltado, ele gritou ameaças ao adversário: "A hora de vocês vai chegar! Seu filho da p***, seu desgraçado!"

O sábado (26) foi marcado por uma confusão generalizada entre Zé Love e Sacha Bali, que tirou o controle da casa e levou a produção a cortar as câmeras por mais de uma hora no início do domingo. Durante esse período, alguns participantes não apareceram nas transmissões, gerando especulações entre os fãs de que estariam recebendo suporte médico ou sendo atendidos pela produção.

Quando as câmeras voltaram ao ar, Gizelly, Vanessa e Babi foram vistas chorando e mencionando MC Zaac e Fernanda, ainda acreditando que os dois poderiam retornar para o reality.