Reprodução Record TV - 3.10.2024 Juninho, Larissa Tomásia e Fernando estão na segunda roça de 'A Fazenda 16'

Após vencer a prova do fazendeiro, Júlia Simoura se livrou da roça. Com isso, Larissa Tomásia, Fernando e Juninho se enfrentam na segunda berlinda de “A Fazenda 16”. O segundo eliminado será revelado por Adriane Galisteu no programa desta quinta-feira (3).



Discursos para ficar

Dependendo do voto do público para continuar ou sair do reality rural da Record TV, os peões fizeram apelos para os espectadores depois da prova do fazendeiro. Fernando foi o primeiro participante a se manifestar.



“Eu estou aqui jogando com o meu coração... Debocharam do meu trabalho, do meu carinho, estão praticando praticamente um bullying aqui. Se for da vontade do povo, eu vou continuar causando na casa”, garantiu.



“Comecei desde os 4 anos, tenho várias carreiras. Eu escolhi participar desse programa para tentar dar um conforto melhor para nossa família, ajudar meus filhos, quem sabe montar uma agência”, acrescentou Juninho.



“Estou aqui enfrentando a minha primeira roça, como já era esperado. Hoje eu estou usando o colar que minha avó me deu, meu colar da sorte. Estou aqui por mim e pela minha família. Quando eu voltar dessa roça, eu vou incomodar muito mais”, finalizou Larissa Tomásia.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.