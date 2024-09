Reprodução Deolane Bezerra rompe silêncio e promete 'falar tudo' sobre os dias na prisão

Deolane Bezerra foi liberada nesta terça-feira (24), após quase 20 dias de prisão em Pernambuco. A influenciadora é um dos alvos da investigação que visa combater jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Nas redes sociais, a viúva de MC Kevin prometeu contar os detalhes do cárcere.

Por meio do perfil no Instagram, Deolane publicou suas primeiras manifestações após receber a liberdade. Em uma publicação, ela homenageou a mãe, Solange Bezerra, que também esteve presa nas últimas semanas.

"Boa noite, Brasil! Olha quem apareceu. Gente, nós vamos conversar ainda, tá? Tô aqui com mamis contando as aventuras da cadeia [risos]. Eu tava presa, meu Deus do céu", disse a influenciadora, mostrando descrença.

"Já comi, comi uma tripinha. Olha o papis aqui, esse é f***, esse não larga. Deixa eu falar uma coisa para vocês, vou falar tudo com vocês aqui, tá? Só tô organizando as ideias, porque eu fui querer ser amostradinha [risos], passei mais 14 dias presa", enfatizou, relembrando o descumprimento da medida cautelar imposta pela Justiça.

"Enfim, meu Deus do céu. É tanta coisa para contar, tanta coisa, mas eu tô firme e forte, acreditando sempre na justiça de Deus porque Ele é fiel e justo e cumpre, e vocês não irão se arrepender de ter me apoiado, aos que apoiaram, né? Quem não apoiou [beijo]", disse Deolane no vídeo.

Veja a gravação:









