Reprodução Gusttavo Lima coleciona polêmicas judiciais

A equipe jurídica do cantor Gusttavo Lima , de 35 anos, enviou uma nota à imprensa na tarde desta terça-feira (24) comentando o habeas corpus concedido ao artista. Segundo a equipe, eles receberam com tranquilidade e sentimento de justiça a decisão, que foi proferida pelo Desembargador do Tribunal de Justiça do Pernambuco Dr. Eduardo Guilliod Maranhão.



Na nota, a equipe critica a decisão da juíza que pediu a prisão preventiva do cantor e afirma: "A decisão da juíza de origem estabeleceu uma série de presunções contrárias a tudo que já se apresentou nos autos, contrariando inclusive a manifestação do Ministério Público do caso”.

Eles afirmam que relação do artista com as empresas investigadas são "estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave", ressaltando a compra foi "mediante transações bancárias, declarações aos órgãos competentes e registro na ANAC."

Eles finalizam dizendo que o cantor sempre " teve uma vida limpa e uma carreira dedicada à música e aos fãs". A equipe jurídica garante que entrará com as medidas judiciais para que haja uma repação "a todo dano causado à sua imagem.”

Entenda o pedido de prisão preventiva

A juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça do estado, foi a responsável pela decisão que define a prisão preventiva do cantor. A investigação é a mesma que prendeu a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, além de Solange Bezerra, mãe da influencer, no início de setembro.

A Folha de S. Paulo teve acesso à decisão. Segundo o jornal, o pedido foi realizado pela Polícia Civil de Pernambuco e acatado pela juíza responsável pelo caso. A magistrada ainda rejeitou argumentos do Ministério Público de Pernambuco apresentados na última sexta-feira (20), que visava substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares.

