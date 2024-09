Reprodução Instagram Gizelly Bicalho

Gizelly Bicalho, de 32 anos, está oficialmente no elenco de "A Fazenda 16". A participante não foi confirmada na formação original, mas ganhou uma vaga no Paiol com outros três participantes. A peoa se tornou uma das favoritas entre o público e conseguiu uma das maiores porcentagens entre os paioleiros para entrar no reality rural da Record TV; conheça!







Quem é?

Muito se engana quem pensa que este é o primeiro programa de confinamento que Gizelly participa. Formada em direito, ela ganhou popularidade nas redes sociais ao protagonizar memes no "Big Brother Brasil 2020", temporada vencida pela médica anestesista Thelma Assis.





Antes de ser confinada em "A Fazenda 16", Bicalho morava em São Paulo. Mas a ex-BBB não nasceu na megalópole. Gizelly é natural do Espírito Santo. A fama que conquistou no reality da Globo se entendeu para as redes sociais: no Instagram, ela soma mais de quatro milhões de seguidores.





Polêmica

Reprodução/Instagram Gizelly Bicalho expõe Felipe Neto na web e youtuber se manifesta





Gizelly também chamou atenção ao se envolver em uma polêmica com Felipe Neto recentemente. Em julho deste ano, a advogada criticou o youtuber, dizendo que ele não havia ajudado uma vítima de estupro que tinha prometido auxiliar.





"Sabe aquele influencer que prometeu dar educação e ajuda psicológica para a menina que foi estuprada em São Mateus/ES pelo tio até ela completar 25 anos? Em 2020? Então, até hoje ele nunca deu nada! Até quando as pessoas vão se aproveitar de tragédias para se promover?", escreveu.





Após a repercussão do caso, Gizelly confirmou que se referia a Felipe Neto. O youtuber se defendeu: "Minha equipe tentou contato e não recebeu resposta. Eu postei na época implorando para que algum familiar me procurasse no e-mail, ninguém mandou nada".





"Mas eu te peço, por favor, para que você corrija seu post, informe que nós tentamos contato e nunca conseguimos e que agora o contato vai acontecer. Porque eu nunca deixei de ajudar alguém que eu prometi ajudar. Nunca. Pode pesquisar aí quantas vezes me envolvi com inúmeros casos diferentes", acrescentou Felipe Neto à época.

