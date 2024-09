Reprodução PlayPlus/Record Elenco de 'A Fazenda 16'

“A Fazenda 16”, reality rural a Record TV, teve a primeira festa da temporada neste sábado (21). O evento foi marcado pelo show de Tierry, por um fora que Larissa Tomásia levou e pelo resgate de uma polêmica com Sidney Sampaio; entenda!



Festa com sertanejo

Reprodução PlayPlus/Record Thierry canta em 'A Fazenda 16'





Os peões fizeram um desfile com os figurinos do evento, beberam e dançaram ao som do cantor Tierry, que interpretou sucessos como “Casado, Namorando, Solteiro”.



Larissa leva fora

Reprodução PlayPlus/Record Larissa Tomásia e Sacha em 'A Fazenda 16'





A ex-BBB já revelou a vários peões que estava interessada em ter um affair com o o participante Sasha durante o confinamento. Tomásia acabou levando um ‘fora’ ao abordar o peão, que não quer misturar jogo com relacionamento.



“A gente poderia fazer um combinado. A gente separava o jogo”, sugeriu Tomásia. “Não tem como, não existe, cara. Já está muito tenso, é muita coisa para minha cabeça. Espero que você me entenda, de verdade”, rebateu Sacha.



Gizelly relembra ‘questão’ de Sidney Sampaio

Reprodução PlayPlus/Record Gizelly Bicalho e Sacha em 'A Fazenda 16'





A recém-chega do Paiol conversava sobre Sidney com Sacha e citou uma “questão” que o ator viveu no passado. Na web, internautas especularam que ela se referia ao episódio que ocorreu em agosto de 2023, quando ele caiu de um hotel na Rua Aires Saldanha, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.



“Ele [Sidney] é sempre sério assim? Ele teve uma questão no passado, não é?”, questionou Gizelly. “Eu não sei pergunta para ele. Nunca conversei com ele sobre isso, não sei se ele quer falar”, respondeu Sacha.



Ex de Buda e a sororidade

Reprodução PlayPlus/Record 'A Fazenda 16': Camila Moura





Professora, Camila Moura quer que as peoas de “A Fazenda 16” fiquem unidas e não se votem na formação da primeira roça do reality rural da Record TV. “A gente tem que parar de se votar”, insistiu.

