Reprodução Gizelly revela ganhos exorbitantes do pós-BBB: 'Globo não ganhou nada'

A ex-participante do BBB 20 Gizelly Bicalho se posicionou em meio à polêmica envolvendo a Globo e os integrantes do BBB 24. Nesta segunda-feira (29), a advogada revelou ter faturada além do R$ 1,5 milhão premiado pela emissora.



O que aconteceu?

Recentemente, integrantes do BBB 24 foram às redes sociais lamentar que estão com dificuldades financeiras e falta de oportunidades publicitárias. O drama acontece após a mudança de contrato, que tornou a Globo responsável pelo agenciamento dos participantes Pipocas após o término do reality.

Ex-BBB Gizelly revela ganhos exorbitantes

Através do TikTok, Gizelly Bicalho publicou um vídeo em que revelou ter tido um pós-BBB muito positivo financeiramente. A advogada apontou que ainda dentro do confinamento já tinha sido contratada para realizar campanhas publicitárias com marcas relevantes.



"Eu faturei muito mais que R$ 1,5 milhão depois que eu saí do Big Brother Brasil 20. Sim, eu entendo a frustração do pessoal que saiu do Big Brother Brasil 24, porque na minha época foi o Big Brother Brasil da virada. Assim de que saí, eu tinha 3 milhões de seguidores no Instagram, tinham vários contratos assinados. Gente, eu tinha mais de R$ 100 mil de contratos assinados quando eu estava dentro da casa ainda", relatou.

"Eu fiz grandes marcas nacionais e internacionais, mas a Globo não ganhou nada com isso porque meu contrato acabou exatamente no dia 30 de abril. O meu Big Brother acabou mais ou menos no dia 20", explicou.

A advogada apontou que na época da pandemia foi muito beneficiada pelo mercado publicitário estar aquecido. "Eu faturei muito. Eu mudei a minha vida. Enfim, teve mês que eu ganhei R$ 500 mil, teve mês que eu ganhei mais que isso", revelou.

Apesar disso, ela entende que o novo modelo implementado pela Globo surgiu em decorrência de uma sequência de anos em que a emissora não ganhou dinheiro com a visibilidade dos participantes do reality.

"A galera saía, ganhava muito dinheiro e a Globo não ganhava nada, por quê? O povo já não tinha mais contrato com ela, então, por conta disso, ela mudou o contrato dela e agora os ex-BBBs não faturam como faturavam antes", explicou.

Na análise da ex-BBB, a Globo não faz parceria com empresas que não sejam relevantes ou que não oferecem uma quantia notória, sendo assim, fazendo com que os ex-participantes tenham menos oportunidades no mercado.

