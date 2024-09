Playplus Raquel Brito comentou como foi entrar no reality namorando e revela conselho de Davi sobre o assunto

A participante da "A Fazenda 16" Raquel Brito abriu o jogo nesta sexta-feira (20) em conversa com os peões no quarto. A ex-assessora do campeão do "Big Brother Brasil 24", Davi Brito , afirma que é "babado" entrar em um reality de confinamento namorando e revela que o irmão lhe deu um conselho sobre o assunto.



Raquel, que conversava com Camila Moura, Flora Cruz, Yuri Bonotto, Júlia Simoura, Cauê Fantin e Gizelly Bicalho afirmou: "Entrar num reality desses com relacionamento é babado. Meu irmão [Davi] que me falou isso: 'Chega um momento que você quer subir pelas paredes'."

O ex-bombeiro da Eliana questionou: "E teu irmão não ficou com ninguém lá, né?". Raquel afirma que "não", pois Davi estava "namorando na época", relembrando o relacionamento do ex-BBB com comerciante Mani Reggo.

Raquel então explica: "Foi o que eu falei pra ele [namorado]: 'Eu tava contigo quando não tinha nada, e agora que Deus abriu uma porta escancarada, eu não tenho que te largar'. Eu gosto muito dele, e ele tem muitos defeitos, como qualquer homem. Eu disse pra minha assessora 'se ele fizer alguma coisa, pode bater nele'. Eu não quero estar com minha cabeça preocupada com homem lá fora."

Yuri então ressalta: "Eu nunca trairia minha mulher em rede nacional. O cara que se controle e vá tomar no c*!"

Motivo de entrar no reality

A peoa aproveitou o momento e comentou o porquê decidiu entrar no reality rural. Raquel afirma que o programa é uma "vitrine gigante" e que estava encarando o confinamento como um certo descanso.

"Eu não tinha noção de que ia estar passando por muita coisa aqui, não, mas aqui é uma vitrine gigante! Muito gigante! Eu nem sei como tá minha rede lá fora, como tá minha vida lá fora... Primeiro, que eu vim pra cá pra descansar sem ter que postar nada pra ninguém, e ver bicho! Eu falei 'vou pra lá pra sumir um pouquinho de internet'. E, quando eu voltar, eu vou sumir mais um tempinho", explica a influenciadora digital.

