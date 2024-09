Reprodução 'A Fazenda 16': Raquel Brito revela detalhes sobre a fortuna de Davi: 'Passei mal'

Em conversa com os aliados de "A Fazenda 16" nesta sexta-feira (20), Raquel Brito contou detalhes sobre a reviravolta financeira que a família experimentou após a fama de seu irmão, Davi Brito, campeão do "BBB 24". A peoa afirmou ter passado mal ao descobrir que o rapaz de 20 anos havia se tornado milionário com a participação no programa da Globo.

Agora confinada no reality da Record, Raquel compartilhou que a família baiana vivia em condições de pobreza até alguns meses atrás. Aos 24 anos, ela expressou gratidão pela nova realidade proporcionada pelo sucesso de Davi Brito.

"Quando ele se tornou milionário, eu passei mal e não acreditei. Minha vida já tinha mudado, já estava vivendo momentos incríveis, e meu irmão com um dinheiro que a gente nunca imaginou ter! Eu sou grata tanto a esse homem na minha vida. Minha mãe não tinha dinheiro para ter um mercado de merendas. Minha irmãzinha nunca teve nada do bom e do melhor. Meu irmão entrou no reality e nossa vida fez assim... A gente num condomínio fechado, com segurança, só gente branca andando no salto, e eu toda ralé, toda simples e eu 'o que eu tô fazendo aqui?'", revelou.

Raquel também relembrou que a mãe vivia em uma casa muito precária, sem acesso a saneamento básico. "Minha mãe morava num barranco, a casa quase caindo... Eu digo a Davi: 'Para pra pensar em como o dinheiro mudou nossa vida'".

A baiana ainda comentou que, atualmente, o dinheiro deixou de ser um problema para sua família. "Meu irmão olha para um terreno e diz 'quero comprar aquele terreno' e compra. Não tem mais terreno. Eu tava tão feliz quando vim para cá que comecei a comprar roupa sem olhar o preço. Antes, eu economizava para poder comprar uma roupa! Eu trabalhava o dia todo para ganhar um salário mínimo, para pagar aluguel, me manter."

Apesar da nova vida de luxo, Raquel contou que a fama também trouxe críticas e ataques à família. "Quando alguém me diz 'logo, logo você estará fazendo unha'. Eu tenho orgulho de montar um salão. Tem gente que manda 'você vai ficar pobre', e eu falo 'vai tomar no c*'. A gente vai ao shopping e pega as melhores marcas...", acrescentou.

