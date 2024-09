Instagram A criadora de conteúdo adulto revelou o número chocante ao responder a uma caixinha de perguntas

A influenciadora digital e criadora de conteúdo adulto Andressa Urach chocou seus seguidores ao revelar qual foi o maior número de vezes que já transou em um dia. A ex-participante da "A Fazenda 6" explica que estava de férias e isso contribuiu para o alto número.



No Instagram, a loira publicou uma caixinha de perguntas para os seguidores. Um fã perguntou: "Qual foi o máximo de vezes que você já fez sexo no dia?". Andressa, sem papas na língua, decidiu responder.

A ex-peoa começou: "Eu estava de férias, como vocês sabem. Então, 13 vezes por dia é o que estamos fazendo. E detalhe, eu não posso usar aqui", diz ela apontando para a boca. Recentemente, a influenciadora digital fez uma cirurgia para bifurcação da língua.

Ela continua: "Então, aqui [fazendo referência ao ânus], 13 vezes por dia. Olha a cara de cansadinho do meu amor", diz ela apontando a câmera para o namorado, o ator pornô Lucas Ferraz. Ele completa Andressa dizendo que ainda tem "muita energia".

Na legenda da publicação, ela ainda coloca que totaliza 91 vezes na semana e brinca: "A porta dos fundos não segura mais nada".

Veja o vídeo





Contrato de namoro

Andressa Urach revelou que possui um "contrato de namoro" com o ator pornô Lucas Ferraz. A informação foi dada pela influencer no dia 12 de setembro nas redes sociais, em que ela ironiza as críticas acerca da seriedade do seu relacionamento.

No Instagram, Andressa diz: "Para todos aqueles que falaram que o relacionamento não durou um mês e que julgaram que o Lucas estava comigo apenas pela fama e pelo dinheiro, aqui está mais uma prova de amor! Hoje, assinamos um contrato de namoro com total divisão de bens. O que isso significa: o que é meu, é meu, e o que é dele, é dele".

Ela explica que o contrato seria como uma "prova de amor" e que o ator não teria "interesse" por trás do relacionamento. "O verdadeiro amor não tem interesse. Só nós sabemos sobre o nosso relacionamento e não costumamos postar com muita frequência a nossa felicidade, porque os melhores momentos nem sempre são registrados, mas vívidos e guardados em nosso coração. Isso, sim, é prova de amor, e não apenas palavras."

Andressa Urach, no entanto, ainda é casada legalmente com Thiago Lopes, pai de seu filho, Leon, de 2 anos. Eles lutam na Justiça pela guarda do filho.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp