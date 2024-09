Reprodução A esposa do músico contou mais detalhes da internação

Uma notícia tem reverberado nas redes nesta sexta-feira (20). Segundo as informações da colunista Fábia Oliveira, a esposa do sambista Arlindo Cruz, Babi Cruz , estaria morando com o atual namorado , André Caetano . O rapaz teria se mudado para a cobertura em que a empresária mora junto ao marido.

A jornalista afirma que, segundo apurou, a decisão de levar André para o apartamento se deve pela solidão que Babi vem sofrendo. Vale ressaltar que, ainda que a empresária esteja em um novo relacionamento, ela permanece casa com o sambista, que está em estado vegetativo após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) desde 2017.

Babi é a principal cuidadora de Arlindo nesses sete anos, com cuidados e suporte contínuo. A ida de André para a cobertura veio após a filha de Arlindo e Babi, Flora Cruz , entrar no reality show da RecordTV "A Fazenda 16" .

André e Babi estão namorando há cerca de um ano e meio. Ela havia alugado uma casa para o amado e aberto uma pizzaria em sociedade com ele, segundo as informações de Fábia Oliveira.



A notícia estourou a menos de uma semana depois do sambista completar 66 anos, no dia 14 de setembro. No dia, Babi publicou uma homenagem ao marido e escreveu: "14 de Setembro é dia de celebrar a vida desse ser humano maravilhoso. Um filho amado, o melhor PAI DO MUNDO. Um homem incrível. O Sabista Perfeito. O primeiro aniversário seu que comemoramos juntos, você estava completando 27 anos e hoje temos a benção de Deus e dos nossos Orixás de ver você completar 66 anos de vida e muita, muitas superações. Com toda sua fragilidade por conta do seu estado de saúde, você nos ensina todos os dias. Fui escolhida por você e por Xangô para viver ao seu lado e cuidar de você, com todo amor e carinho que merece, enquanto nós vivermos."





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp