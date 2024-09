Reprodução/Instagram Lua, filha Tiago Leifert e Daiana Garbin, ganha presente

A jornalista Daiana Garbin atualizou o estado de saúde da sua filha Lua , fruto do relacionamento com o também jornalista Tiago Leifert. A pequena, que está completando 4 anos em outubro, foi diagnosticada aos 11 meses com retinoblastoma — uma espécie de câncer ocular infantil — em estágio avançado.



Os pais da pequena vem encabeçando desde o diagnóstico a campanha "De Olho nos Olhinhos”, que visa uma conscientização sobre a condição e a descoberta precoce.

Em entrevista à Vogue, Daiana afirma que a filha está bem atualmente: "A Lua está bem e segue em acompanhamento no GRAACC. Ainda temos muito pela frente. Enquanto isso vamos equilibrando o tratamento com a vida ativa de uma criança de 4 aninhos muito sapeca, alegre e inteligente”.

A jornalista afirma que possui uma rotina que visa equilibrar a vida da pequena com o tratamento, e que isso afeta toda a família: "Somos muito atentos, muito rigorosos com a rotina de exames necessária para que tudo corra bem. Já estamos no terceiro ano de tratamento, então aprendemos muito. A gente se esforça para ter um dia a dia normal entre um compromisso e outro do tratamento”.

Ela continua: "Eu não dou conta de tudo, e tudo bem! Tudo o que vivemos me ensinou a definir muito bem o que é prioridade, a dizer não e estabelecer limites. Sempre vai faltar algo. Jamais estaremos completas, plenas. Eu tenho meu desafio aqui, é verdade, mas qual mãe não tem um desafio gigante? É difícil para todas nós. Acima de tudo: eu amo ser mãe!”

Desafios

Daiana, no entanto, não esconde que há desafios no cuidado da condição da filha: "O maior desafio é a impotência, a falta de controle e a espera, muitas vezes sem saber se vai dar certo. Sentimento que é igual para todas as famílias que enfrentam um câncer. Não temos controle nenhum, ninguém tem. Aprender a lidar com isso é fundamental”.

