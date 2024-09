Reprodução Paiol de "A Fazenda"

Foi dada a largada para mais uma temporada de "A Fazenda"! Nesta segunda-feira (16), a Record apresentou os oito participantes do Paiol que disputarão vaga para integrar o elenco principal do reality. Vale lembrar que apenas quatro vagas estão em jogo!

A lista dos paioleiros de "A Fazenda 16":

Vinicius D'Black

Cantor e compositor, Vinicius D'Black é ex-marido de Nadja Pessoa, com quem participou do extinto reality "Power Couple 3". Ele também é vencedor do Dancing Brasil 5.

Albert Bressan

Empresário, Albert Bressan também participou do reality "Power Couple" ao lado da esposa, a cantora Adryana Ribeiro.



Gabi Rossi

Miss Rondônia 2015, Gabi Rossi é ex-participante de "A Grande Conquista 2". Além disso, também trabalha como influenciadora.

Michael Calasans

Ex-participante de "A Grande Conquista", Michael é modelo e motorista de aplicativo.

Vivi Fernandez

Conhecida como Rainha das Pegadinhas, Vivi Fernandes é modelo e atriz. Recentemente, participou do reality "A Grade Conquista". Aos 46 anos, ela fatura alto com a produção de conteúdo adulto.



Cauê Fantin

Ex-namorado de Alicia X, que participou da última edição do reality rural, Cauê Fantin integra a ala de produtores de conteúdo do Kwai. Nas redes, faz vídeos roteirizados e coleciona mais de dois milhões de seguidores.

Gizelly Bicalho

Ex-participante do "BBB 20", Gizelly Bicalho é advogada e conquistou o público ao integrar o grupo 'fadas' no reality da Globo. Após a temporada, investiu na carreira de influenciadora e apresentadora de podcast.

Geovana Chagas

Da ala de influenciadora do Kwai, Geovana Chagas é atriz, influenciadora e cantora. Possuí mais de cinco milhões de seguidores.

Veja a programação da 1ª semana de "A Fazenda 16"



Segunda-feira (16/09)

Início da temporada, o público conhecerá todos os participantes do reality rural. Além disso, será aberta a disputa entre os paioleiros por uma vaga no elenco principal. São oito participantes do Paiol para o preenchimento de quatro vagas. Quem definirá os escolhidos serão os telespectadores, por meio de votação.

Terça-feira (17/09)

No segundo dia do reality, os participantes do elenco principal disputarão uma dinâmica para selecionar quem participará da primeira Prova do Fazendeiro.

Quarta-feira (18/09)

Durante a exibição ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu comandará a primeira Prova do Fazendeiro. Vale destacar que o peão ou peoa que conquistar o título garantirá imunidade.

Quinta-feira (19/09)

Na quinta-feira, a votação para escolher os paioleiros será encerrada. Os quatro mais votados preencherão as vagas do elenco principal. Durante a exibição ao vivo, os telespectadores verão os participantes subindo para a sede.

Sexta-feira (20/09)

Na sexta-feira, ocorrerá a primeira festa da temporada e será a mais movimentada. Os 24 peões se reunirão para celebrar o confinamento no reality.

Sábado (21/09)

Exibição dos acontecimentos da festa e os desdobramentos do pós-balada.

Domingo (22/09)

Será realizado o primeiro Rancho do Fazendeiro. A dinâmica reúne o fazendeiro e os aliados escolhidos para um momento de diversão e compartilhamento de estratégias.

