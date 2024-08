Lucas Buda se manifesta sobre suposto romance com Mani Rego, ex de Davi Brito

Conhecida pelo apelido Mani, Celsilene Rego ganhou destaque após a conturbada relação com Davi Brito, vencedor do ‘Big Brother Brasil 2024’. Antes do reality, eles moravam juntos há um ano e meio. No entanto, depois que o baiano venceu o programa da Globo, a relação começou a ser alvo de rumores de término. Reprodução/Instagram

Empreendedora - Mani comanda uma barraca de lanches perto de um hospital localizado em Salvador, na Bahia. Foi trabalhando nesse ramo culinário que ela acabou conhecendo Davi Brito. Reprodução Instagram - 21.4.2024

Enfrentou preconceitos - À medida que Davi, de 21 anos, se tornava favorito no ‘BBB’, os holofotes também se voltam à Mani, de 41. A diferença de 20 anos entre eles foi alvo de comentários machistas e etaristas. Reprodução/Globo

Além disso, Mani também foi vítima de críticas gordofóbicas e racistas. A empreendedora resolveu rebater os ataques e ganhou popularidade entre os internautas. Não à toa já soma mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela também participou de programas da Globo. Reprodução Instagram - 21.4.2024

Abalo com as atitudes de Davi. No programa, Davi se referia à companheira como “esposa” e afirmava que pretendia oficializar a união com um casamento entre eles. Contudo, desde que saiu do reality, passou a chamá-la de “namorada” e mudou o rótulo da relação, dizendo que estavam apenas “se conhecendo”. As declarações abalaram Mani. Reprodução Instagram - 21.4.2024

Por meio de uma publicação feita no Instagram, Rego revelou que se sentiu “como um produto que a pessoa escolhe em qual prateleira deve estar”. A empreendedora ainda relatou o desconforto em lidar com as falas ditas por Davi em entrevistas expostas em rede nacional. Reprodução Instagram - 21.4.2024