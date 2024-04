Reprodução Gilson e Gracyanne Barbosa

O treinador e influenciador fitness Gilson de Oliveira fez uma publicação nas redes sociais, na madrugada sexta-feira (19), em meio à polêmica que protagoniza com o cantor Belo e a influenciadora Gracyanne . Ele foi apontado como pivô da separação entre o ex-casal .



“O brilho do Espírito Santo na vida de uma pessoa causa mais inveja do que bens materiais. Ninguém roubará a sua luz, pois ela provém do Senhor. Eu acredito”, diz uma publicação repostada por ele, através dos stories do Instagram.

O personal vem sendo alvo de memes, piadas e represálias na web. Isso porque o antigo casal formado por Belo e Gracyanne tinha uma enorme base de fãs, que se surpreenderam com a separação do casamento de longa data .





Entenda o divórcio e o caso extraconjungal

Após 16 anos juntos, Belo e Gracyanne estariam separados há 8 meses. A influenciadora contou ao portal Léo Dias que realmente traiu o então marido, mas ressaltou que o amava e que não sabia se uma reconciliação poderia ou não acontecer .



“Não estou mais [com o personal], já estive. Nossa relação [a de Gracyanne e Belo] já estava bem ruim há algum tempo. Estávamos decididos a separar, já estava muito ruim, nossa relação não envolve um casal, envolve muitas pessoas, são coisas de família, escritório, empresário, quinhentas pessoas dando palpite", declarou ela.