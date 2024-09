YouTube/RECORD - 12.09.2024 Adriane Galisteu retorna para o papel de apresentadora do reality pelo quarto ano consecutivo

A RecordTV promoveu na tarde desta quinta-feira (12) a coletiva de imprensa para comentar as novidades da nova edição da "A Fazenda 16" . Rodrigo Carelli, Lucas Selfie, Adriane Galisteu, Márcia Fu e os produtores do programa sanaram as dúvidas dos jornalistas e influencer presentes sobre as novidades que a temporada de 2024 trará aos espectadores.



O iG Gente marcou presença na coletiva e separou as principais informações sobre o reality, que estreia dua 16ª edição na próxima segunda-feira (16). Confira abaixo!

Maior 'A Fazenda' de todas!

A edição de 2024 será a maior temporada do reality, com 24 participantes no total. Serão 20 participantes selecionados para entrar direto e 8 participantes do Paiol que vão disputar 4 vagas no programa. Porém, Carelli é claro: o número de camas não alterou. Ele ainda brinca que há "muito chão" para que todos consiga, dormir na sede.

Segundo Carelli, os competidores do Paiol serão formados por dois influenciadores da plataforma Kwai, que patrocina o reality, e 6 ex-realities. Adriane Galisteu, por sua vez, confirma que o público decidirá quem serão os escolhidos e que não haverá distinção de gênero.

Os participantes batalharão pelo prêmio de R$ 2 milhões.

"A gente vai ver como é que vai funcionar a gente ter 24 pessoas na sede. Vamos ter essa sede mais lotada do que nunca. Com o elenco exclusivo que temos, eu acho que teremos muitas histórias, coisas acontecendo. Então, se alguns quiserem ficar em uma posição mais planta no começo, outros vão gerar conteúdos", diz o diretor.

Pode mentir na competição?

Carelli foi questionado se mentir faria parte do jogo. O diretor é categórico em dizer que "tudo, menos agressão, faz parte do jogo". "Se você acha que mentir vai fazer bom para você, se você souber fazer isso como a Márcia [Fu] falou, deixando claro para o público o que você está fazendo, pode".

Ele ainda ressalta a importância do carisma nessa hora e ter o "sangue nos olhos" para competir pelos R$ 2 milhões de reais são essenciais para conquistar o público de casa. Adriane ainda ressalta: "Não é um tribunal, é um reality show!, claro que a mentira faz parte do game, desde que ele faça com estratégia e está tudo certo!"

**Reportagem em atualização