Deolane Bezerra teve uma participação marcante em "A Fazenda 14", edição na qual acumulou brigas e deixou o programa por desistência, em meio a xingamentos direcionados à Record TV. Atualmente, a advogada está presa em Pernambuco, sob suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro. Apesar de toda a polêmica, o diretor de realities da emissora, Rodrigo Carelli, afirma que não se arrepende de tê-la convidado para o programa.

Em 2022, a família Bezerra causou um grande alvoroço na porta da sede de "A Fazenda", em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo, para tirar Deolane do confinamento. Em entrevista ao iG Gente, o diretor analisou a participação polêmica da advogada e reafirmou que não lamenta o convite feito a ela.

"Arrependimento a gente nunca tem, porque sempre acreditamos nos participantes. Ela foi uma participante que rendeu muito durante a temporada. As pessoas criticaram muito, disseram que devíamos ter feito algo para impedir que ela agisse daquela forma, mas isso não existe, porque o reality show é isso, é a pessoa agir como quiser", explica Rodrigo Carelli.

Quanto à intervenção das irmãs de Deolane Bezerra, o diretor enfatizou que a advogada não foi liberada devido ao tumulto na porta da Record TV.

"Falou-se muito sobre isso, mas ela não saiu por causa disso. Ela saiu porque trouxeram um atestado médico de que a mãe estava doente. A mãe realmente estava internada, e, nesse caso, liberamos a pessoa. Foi por isso que ela foi liberada, não por pressão das irmãs na porta de 'A Fazenda'", garante Carelli.

Prisão de Deolane Bezerra

A advogada foi presa no dia 4 de setembro, durante a 'Operação Integration', organizada pela Polícia Civil de Pernambuco e outros quatro estados. Segundo as investigações, ela estaria envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a jogos ilegais.

Desde então, houve uma mobilização pública em torno do caso de Deolane, com as irmãs Daniele e Dayanne sendo as responsáveis por clamar a inocência da influenciadora e por integrar a equipe de defesa judicial.

A última atualização sobre o caso ocorreu nesta sexta-feira (13), quando o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) negou o habeas corpus solicitado pela defesa de Deolane.

Anteriormente, na segunda-feira (9), Deolane chegou a deixar a Colônia Penal Feminina do Recife para cumprir prisão domiciliar. No entanto, a Justiça revogou essa decisão no dia seguinte, após a influenciadora descumprir medidas cautelares.

