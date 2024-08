Mayra Dugaich Marcia Fu no 'De Frente com Blogueirinha"

A RecordTV anunciou nesta quarta-feira (28) que a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu é a mais nova contratada da emissora. A ex-atleta, que participou da 15ª edição da "A Fazenda" , retorna ao reality para estar em diversos produtos relacionados à edição deste ano do reality show.



Segundo a emissora, a ex-peoa terá um quadro de humor semanal no reality. Vale lembrar que na última semana, a emissora cancelou o tradicional quadro de humor "SoFazenda", apresentado por Márvio Lúcio, o Carioca. A atração estava no ar há quatro edições, desde a época em que Marcos Mion apresentava o programa.

Além de um quadro próprio na edição, Marcia terá uma cadeira fixa no programa "Hora do Faro", no quadro "A Fazenda Última Chance". A atração visa fazer uma sabatina com o eliminado da semana, com a presença de entrevistadores.

A emissora ainda confirmou que Márcia terá um lugar ao lado de Lucas Selfie no comando das lives d'A Fazenda. O objetivo é colocar a ex-atleta para interagir om o público e trazer conteúdos exclusivos para as plataformas digitais.

Saída conturbada do SBT

No último domingo (25), a ex-atleta de 55 anos confirmou sua saída do SBT. Márcia trabalhava como repórter do programa 'Ta na Hora' há cinco meses. Em uma publicação no X, antigo Twitter, a ex-atleta explicou que deseja se dedicar ao seu trabalho na internet.

"Sim, eu saí do SBT, mas sou muito grata a toda a oportunidade, aprendizado e a todos de lá. Amei fazer o show de calouros, e o que aprendi no 'Tá na Hora'. Neste momento, vou me dedicar ao meu canal [no Youtube], quero novos desafios também! Mas sempre serei grata ao SBT por tudo!", explica Márcia.

No entanto, segundo as informações do colunista Gabriel Perline, a decisão de sair da emissora não foi tão amigável. Márcia teria pedido após ser vítima de uma fake news ao vivo sobre seu estado de saúde e todo o tratamento que recebeu após este acontecimento.

Segundo o colunista, ela teria formalizado o pedido de demissão por e-mail na última sexta-feira (23). O caso estopim aconteceu em 29 de julho, quando a apresentadora da atração, Marcia Dantas, informou que a colega teria sido encontrada 'desacordada' em sua casa.

Dantas disse ao vivo: "Ela teve um problema de saúde, foi encontrada desacordada em casa, estamos entrando em contato com o empresário, com a família. Foi um assessor que a encontrou desacordada (...) A nossa produção recebeu informação de que ela teria sido encontrada desacordada, imediatamente ligamos para ele. O Max [assessor] contou que ela passou muito mal após uma crise de hérnia de disco".

Fu, por sua vez, não teria gostado da forma como o caso foi abordado com sensacionalismo e que isso teria preocupou pessoas próximas à ex-jogadora de vôlei, principalmente Gabriel, o filho de Marcia.

Em um comunicado, a assessoria de Márcia Fu esclareceu: "A Assessoria de Imprensa de Marcia Fu informa que, na manhã desta segunda-feira (29), a apresentadora sofreu uma complicação na coluna devido a três hérnias de disco, um problema que surgiu recentemente. Por conta da intensidade da dor, ela foi encaminhada ao hospital onde recebeu cuidados médicos especializados". Segundo eles, ela não teria sido encontrada desacordada.

Após retornar ao trabalho, a situação também não teria sido a melhor. Segundo o colunista, a ex-peoa trabalhava sem contrato assinado, não tinha crachá e nem mesmo vaga no estacionamento da emissora. Além disso, ela sentiu um tratamento diferente quando retornou ao SBT.

