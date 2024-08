Foto: Reprodução "Ainda Estou Aqui", filme indicado ao Festival de Veneza com atuações de Selton Mello, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro

A 81ª edição do Festival de Veneza inicia nesta quarta-feira (28) com a estreia do longa-metragem "Bettlejuice Bettlejuice", sequência do filme original de 1988. Na competição, 21 obras concorrem à categoria principal, o Leão de Ouro . Entre eles, " Ainda Estou Aqui ", do brasileiro Walter Salles , e " Coringa: Delírio a dois ", estrelado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga , estão entre os indicados.



O evento, conhecido como o festival mais antigo do mundo, terminará no dia 7 de setembro. Kleber Mendonça Filho, diretor dos filmes "Bacurau" e "Retratos Fantasmas", fará parte do júri, que será comandado pela artista francesa Isabelle Rupert.

Filme estrelado por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro concorre em Veneza

"Ainda Estou Aqui", o mais novo longa-metragem de Walter Salles, que dirigiu "Central do Brasil", traz no elenco os atores Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro. Na trama, Rubens (Selton Mello) e Eunice (vivida na versão jovem por Torres e intepretada por Montenegro na atualidade) vivem com os seus filhos no Rio de Janeiro, durante a década de 1970.

A história se concentra nos momentos de tensão vividos na Ditadura Militar e aborda a vida da mulher após o sumiço do marido em meio à repressão do regime. Além da indicação de "Ainda Estou Aqui" na categória máxima do evento, a atriz Fernanda Torres está indicada ao "Volpi Cup", prêmio dado aos melhores atores do festival.



A atriz Sigourney Weave, estrela da franquia "Alien", será homenageada na edição de 2024 e receberá o Leão de Ouro pela carreira.









Confira abaixo os 21 filmes que estão concorrendo à categoria principal:



" Ainda Estou Aqui ", de Walter Salles, " Coringa: Delírio a dois ", de Todd Phillips, " The Room Next Door ", de Pedro Almodóvar, " The Brutalist" (Brady Corbet), " Campo di battaglia ", de Gianni Amelio, " Queer ", de Luca Guadagnino, " Love", de Dag Johan Haugerud, " Leurs enfants après eux ", de Ludovic e Zoran Boukherma, " Jouer avec le feu ", de Delphine e Muriel Coulin, " Vermiglio ", de Maura Delpero, " Iddu (Sicilian Letters) ", de Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, " April ", de Dea Kulumbegashvili, " The Order ", de Justin Kurzel, " Maria ", de Pablo Larraín, " Trois amies ", de Emmanuel Mouret, " Kill the Jockey ", de Luis Ortega, " Babygirl ", de Halina Reijn, " Diva Futura ", de Giulia Louise Steigerwalt, " Harvest ", de Athina Rachel Tsangari, " Youth (Homecoming) ", de Wang Bing e " Stranger Eyes ", de Yeo Siew Hua.

