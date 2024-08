Reprodução/Instagram Isabel Veloso anunciou a gravidez

A influenciadora digital Isabel Veloso compartilhou nesta quarta-feira (28) uma carta aberta em seu Instagram destinada ao seu primeiro filho que está gerando. A jovem, que possui um câncer, virou assunto na internet após uma de suas médicas explicar que ela não estava em estado terminal, e que seguia em cuidados paliativos. A web a acusa de mentir a respeito de seu câncer.



Na publicação, Isabel escreve: "Um dia a mamãe quer olhar pra você e dizer, o quanto eu sinto por ter que sentir meus sentimentos, e falar que nunca foi culpa sua. Que todas às vezes que a mamãe se sentiu insegura e com injustiça, nunca foi pra você sentir também. Eu espero que você possa sentir somente o meu amor por você, e o quanto é amado por nossa família".

"Mamãe também espera, um dia, viver o suficiente pra contar pra você tudo aquilo que a mamãe enfrentou, mas que se pudesse, enfrentaria tudo de novo, e de novo, e de novo, só pra você vir ao mundo. Nada do que vivi foi por acaso, e sei que Deus já havia planejado você muito antes de eu mesma nascer. Sua história foi escrita e desenhada por Ele, e já és tão amado. Que cada segundo que você passe dentro de mim, seja um segundo a mais de felicidade", continua.

Ela conclui: "Mamãe muitas vezes teve que ser corajosa, mesmo sem ter forças pra ser; e quero que você seja assim. Com uma coragem e força imensa. E sei que será, pois é isso que transmite pra mim. Eu amo você. E ninguém nunca vai entender o quanto eu amo você".

Mudança de diagnóstico?

A influenciadora Isabel Veloso ganhou destaque nos últimos meses ao compartilhar a rotina do tratamento do câncer. Em março, ela comoveu internautas ao revelar que o prognóstico dado pelos médicos era de que teria apenas mais seis meses de vida. Nesse intervalo, a jovem de 18 anos casou-se e engravidou, dividindo opiniões do público. Em entrevista, a médica que cuida de Veloso explicou que o caso não é terminal e deu detalhes das implicações médicas envolvendo a gestação.

Desde que revelou a gravidez em meio ao câncer, Isabel Veloso vem sendo alvo de críticas e até mesmo de suspeitas. Nas redes sociais, alguns internautas chegaram a duvidar da doença da influenciadora.

Em entrevista ao Gshow, a médica Melina Branco Behne explicou que o tumor de Isabel Veloso está estável e o quadro não é terminal.

"O quadro clínico da Isabel está estável, o tumor está pequeno, com o crescimento estagnado e ainda com o controle importante dos sintomas que ela sentia – que eram dores e falta de ar. Agora, o que está sentindo são ânsias e vômitos, comuns no início da gestação", detalhou.

