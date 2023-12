Reprodução Playplus - 15.12.2023 Nadja protagoniza discussão na manhã desta sexta-feira (15) em 'A Fazenda 15'





Nadja Pessoa levou uma mordida do cavalo durante uma briga na manhã desta sexta-feira (15), em "A Fazenda 15". A discussão começou com André Gonçalves, após o fazendeiro delegar duas funções para ela depois da eliminação dupla na madrugada . Jaquelline Grohalski entrou na discussão e o animal acabou mordendo o braço da ex-Power Couple em meio à confusão generalizada.





Nadja culpou os rivais pela mordida, que deixou o braço dela roxo, e chorou enquanto continuava realizando o trato. "Me mordeu [...] Estresse do c*ralho. Ela [Jaque] começou a gritar comigo e me xingar [...] Sabe porque isso [mordida] aconteceu? Porque ela começou a gritar comigo, me desestruturou essas horas da manhã [...] Olha o que aconteceu [apontando para o braço]. É isso que ela tenta fazer, causar a expulsão das pessoas no programa. Ela é baixa", afirmou.

Pessoa chamou os rivais de "violentos" e afirmou que eles queriam causar a expulsão dela. "Ele é um cara violento, junto com ela [Jaque]. Veio para cima de mim, me chamou de narcisista, só porque me olho no espelho e converso comigo mesma [...] Está doendo, porque ela veio me desestruturar. Ela quase fez eu ser expulsa, é violenta e agressiva", acusou.

"Violenta é você, toma até remédio para se acalmar", rebateu André. A menção aos medicamentos gerou a revolta de Nadja, que seguiu chorando e criticando o comentário do fazendeiro. "Milhares de pessoas tomam remédio para ansiedade, eu tenho depressão e ansiedade. Ele debochou que eu tomava remédio [...] Ele está atingindo milhares de pessoas que tomam remédio, é muito grave", declarou.





