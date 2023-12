Reprodução/Record - 01.12.2023 Kally Fonseca foi eliminada de 'A Fazenda 15'





Kally Fonseca foi eliminada de "A Fazenda 15" nesta quinta-feira (31), após receber 9,68% dos votos para ficar em uma roça com Nadja Pessoa e Radamés Furlan. Após a eliminação, a cantora assistiu cenas marcantes da participação e avaliou a influência do romance com Cezar Black para a repercussão entre o público.





Durante a "Cabine de Descompressão" com Lucas Selfie, Kally viu um compilado de vídeos em que Cezar aparece criticando ela ou negando um relacionamento no reality. A ex-peoa contou que não estranhou os comentários, já que havia conversado abertamente sobre o assunto com o ex-BBB no confinamento.



Kally vendo um compilado de videos do Black falando mal dela.



pic.twitter.com/DUzBvIA0Zb — Dantas (@Dantinhas) December 1, 2023





Fonseca disse não estranhar que o enfermeiro mudou de opinião após as críticas e defendeu o companheiro: "Tudo que ele falava, eu sentia ao contrário, por isso insisti. Todos esses vídeos que passaram, ele chegou para mim e falou. É um sentimento de verdade, sou muito intuitiva, sinto as coisas".

A cantora assumiu que teria outra reação caso assistisse ao reality e visse uma pessoa com o mesmo comportamento que o dela. "Se estivesse aqui fora, diria: 'Mulher, deixa de ser abestalhada, tu é uma iludida, isso é um otário, deixa de ser burra, tu é tão bonita'. Só que lá dentro é outra coisa. Ele falava que não queria, mas eu sentia que queria. Tanto que agora está tudo ótimo, maravilhoso. Isso aí eu relevo", pontuou, negando que foi "iludida".

Kally negando a realidade e rasgando elogios pro Black após ver diversos videos dele falando mal dela.



pic.twitter.com/nCoEDPgKPB — Dantas (@Dantinhas) December 1, 2023





Após assistir mais vídeos polêmicos do caso, Kally afirmou que "era uma pessoa tóxica mesmo" e Selfie abraçou a entrevistada. "Do nada ele mudou nas atitudes, teve coragem de agir como homem mesmo e mostrar os sentimentos dele. Parar de pensar só em jogo e fazer o que o coração dele estava mandando", analisou.

O Selfie abraçando a Kally pra tentar trazer ela pra realidade após assistir videos do Black falando mal dela e ela negando a realidade.



pic.twitter.com/uauc83xVBa — Dantas (@Dantinhas) December 1, 2023

Fonseca também viu um relato de uma pessoa próxima acusando Black de se envolver com ela por estratégia, mas a ex-peoa negou que foi "enganada" pelo enfermeiro. Questionada se vê futuro no romance com o ex-BBB, ela deixou em aberto: "Possivelmente, sim. Possivelmente, não. Tem que viver para ver. Lá dentro é uma vida e aqui fora, outra. Sou a mesma pessoa".

"Muitas pessoas entram em um reality show e dizem que não querem se envolver com ninguém, porque relacionamento não dá certo e você acaba pegando o jogo de um para outro. Estou percebendo que isso aconteceu comigo. Poderia estar sendo até queridinha, mas depois das pessoas verem isso aí, acabei sendo um pouco canceladinha. 'Ó do borogodó' isso, ninguém merece. Mas não me arrependo", completou.





Veja abaixo mais vídeos das reações de Kally após a eliminação:

Kally assistindo a seu amigo-irmão falando que ela merecia sair do programa e chamando o Cezar de safado e mentiroso #AFazenda #afazenda15

pic.twitter.com/a3b8ngpAFa — 𝗝𝗮𝗺𝗶𝗹 🦅 (@jamiloficall) December 1, 2023





Kally conclui que perdeu a preferência do público porque formou casal com Black 😬 #CabineDeDescompressão pic.twitter.com/xxbZHswZd3 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 1, 2023





VÊ SE PODE? Kally ficou SURPRESA ao descobrir que chegou a ser uma das favoritas e que os fãs dela mandaram o carro de som.



pic.twitter.com/tEvX9FClS7 — Dantas (@Dantinhas) December 1, 2023





🗣 Lucas revelou que o público escutou a aposta dela e de Black envolvendo o ânus da cantora; ela se chocou.



"Tu ouviu, bandido? Mentira que o povo ouve cochicho! Não tem fiofó aqui, não. Tá repreendido!" #AFazenda pic.twitter.com/Yn1wLvXSjr — Antenados (@canalantenados) December 1, 2023





Kally chutou que recebeu 10% pra ficar.



pic.twitter.com/y3rlt8WGiB — Dantas (@Dantinhas) December 1, 2023





Kally aposta que Radamés será o campeão da edição 🏆 #CabineDeDescompressão pic.twitter.com/UCPKgibTnM — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 1, 2023





