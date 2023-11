Reprodução/Globo - 27.11.2023 Key Alves e Cezar Black se tornaram amigos no 'BBB 23'





Key Alves voltou a defender Cezar Black após posturas polêmicas em "A Fazenda 15". Após apoiar o enfermeiro na briga que resultou na desistência de Lucas Souza , a influenciadora se revoltou com o cancelamento do amigo que conheceu no "BBB 23".





No X, antigo Twitter, a jogadora de vôlei criticou pessoas que estão "cancelando" o ex-BBB, mas já foram canceladas anteriormente. "Se esse povinho que está tentando cancelar o Black soubesse que ele tá no f*da-se para eles, não ia nem perder tempo", iniciou.

"Agora estou vendo algumas pessoas vindo aqui falar, mas não está olhando para o próprio umbigo, que um dia também foi cancelada! Deveria se colocar no lugar, isso é doentio", completou. Key também já foi alvo de críticas do público e expressou a revolta com internautas que incentivam o cancelamento de participantes de realities.

"Ninguém merece passar por isso! Reality show é entretenimento, não lugar para cancelar e acabar com a vida de quem se expõe lá, para você assistir todos os dias. Pessoas se expõem lá para muitas vezes melhorar a vida da família. E vocês aqui fora tentando cancelar. Vão se f*der", concluiu.

