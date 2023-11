Romance por interesse?

A discórdia deste domingo exigia que os peões elencassem os "craques" e "decepções" do jogo, sendo que Tonzão foi colocado na segunda posição por Black. Após a decisão, o enfermeiro reviveu atritos anteriores com o cantor e ressaltou que não se relaciona com Kally por interesse, para se beneficiar entre o público. Vale lembrar que Chagas já teve atritos com o casal por conta do romance controverso iniciado no reality.